El Ibex 35 pierde los 19.300 puntos tras caer un 0,42%, con el crudo en 78 dólares

El Ibex 35 ha finalizado la jornada bursátil de este miércoles con un retroceso del 0,42%, hasta situarse en los 19.275,50 puntos, en una sesión marcada por la evolución del conflicto en Oriente Próximo y la publicación de resultados empresariales.

En el plano geopolítico, el Ejército de Estados Unidos (EEUU) completó en la tarde de ayer una nueva ronda de ataques contra Irán asegurando haber alcanzado "decenas de objetivos militares" en las costas iraníes, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.

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"Hoy, a las 15.00 horas (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) han comenzado a lanzar una nueva ronda de ataques contra Irán con el fin de seguir mermando las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha informado en sus redes sociales.

Por su parte, la República Islámica acometió un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait.

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En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- cotizaba en los 78,72 dólares tras caer un 0,77%, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- se situaba en los 83,91 dólares después de retroceder un 0,97% al cierre de la sesión en Europa.

Los analistas de Renta 4 declaran que las tensiones entre Estados Unidos e Irán "obligan a seguir vigilando las presiones inflacionistas". "Hemos tenido también nuevos ataques cruzados, con Trump amenazando con bombardear centrales eléctricas e infraestructuras civiles iraníes la semana que viene si no se retoman las negociaciones", agregan.

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En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el IPC mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán.

Además, la Oficina Nacional de Estadística de China informó de que el crecimiento del PIB del gigante asiático se desaceleró durante el segundo trimestre al 0,9% desde el 1,3% de los tres primeros meses de 2026, lo que en datos anualizados representa un ritmo de expansión del 4,3%, frente al 5% de los tres meses anteriores, el más débil desde finales de 2022.

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Los inversores también están pendientes de los resultados empresariales que, según los analistas de Bankinter, "recuperan el timón": "Aunque convivirán con ruido de fondo proveniente de Oriente Medio en un entorno de menores volúmenes durante los meses de verano, los crecimientos esperados dan un soporte sólido", señalan.

Así, en el plano empresarial se ha conocido que Morgan Stanley obtuvo un beneficio neto atribuido de 5.581 millones de dólares (unos 4.890 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supone elevar un 58% el resultado registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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Por otra parte, BlackRock ha alcanzado en el segundo trimestre de 2026 una cifra récord de activos bajo gestión de 15,3 billones de dólares (13,4 billones de euros), lo que supone un crecimiento del 22% respecto del dato de un año antes y del 10,4% sobre los tres meses anteriores.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Grifols (+2,06%), Endesa (+0,76%), Indra (+0,72%), Inditex (+0,67%) y Banco Sabadell (+0,53%). De su lado, Fluidra encabezó los descensos (-2,79%), seguida de Repsol (-2,05%), BBVA (-1,60%), Acerinox (-1,58%) y CaixaBank (-1,24%).

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El resto de las principales Bolsas europeas, a excepción de la francesa, que finalizó con una subida del 0,19%, han cerrado la sesión en 'rojo': el índice británico FTSE 100 perdió un 0,13%, el alemán Dax un 0,59%, el italiano FTSE MIB un 0,85% y el Euro Stoxx 50 un 0,23%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con ligeros repuntes: el Dow Jones avanzaba un 0,34% al cierre de las Bolsas europeas, el S&P 500 UN 0,27% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,29%.

En cuanto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,571%, lo que ha llevado la primas de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 45,80 puntos básicos.

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Por su parte, el euro se apreciaba un 0,15% en su cruce con el dólar (-0,02%) y se intercambiaba por 1,1437 'billetes verdes' en la media sesión de las bolsas europeas.

Respecto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,33% hasta situarse en los 4.056 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 1,09%, hasta situarse en los 65.453 dólares.

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