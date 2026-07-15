México investiga ataque armado que dejó herida a una edil y causó la muerte de su marido

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- Las autoridades de México informaron este miércoles que están investigando el ataque armado que sufrió el martes una regidora del municipio de Tecate, estado de Baja California (frontera con Estados Unidos), lo que causó la muerte de su marido y provocó heridas a ella misma y a una niña menor de edad.

El Gabinete de Seguridad federal explicó en un comunicado que están trabajando para esclarecer este suceso, que ocurrió mientras la familia de la política, María Quijada, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), circulaba en un vehículo por un barrio de Tecate.

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Según la información disponible, las tres personas sufrieron un ataque con armas de fuego por unos individuos que, por el momento, no han sido identificados.

El marido de Quijada, Jesús Pereida, murió en el lugar de los hechos, mientras que la regidora y la menor de edad -hija de la pareja- fueron trasladados a un hospital de EE.UU para su "atención médica especializada".

Ambas víctimas han sido declaradas como "fuera de peligro", pero permanecen bajo atención sanitaria, según las autoridades.

Con respecto al móvil y los responsables del crimen, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo con "características coincidentes" con el que utilizaron los agresores, el cual fue encontrado incendiado a tres kilómetros del lugar de los hechos.

Asimismo, las autoridades realizan investigaciones y están tratando de obtener las videograbaciones disponibles para identificar a los autores de la agresión armada, añadió el Gabinete de Seguridad, que garantizó que "no habrá impunidad" en este caso.

La regidora es una funcionaria en activo del partido Morena, que gobierna México desde 2018 y mantiene el control político del estado de Baja California.

La agresión ocurre en un estado con intensa actividad comercial y migratoria con Estados Unidos, pero también por los elevados niveles de violencia asociados a la delincuencia organizada.

Además, ocurre en un país con recurrentes episodios de violencia contra funcionarios locales.

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios gubernamentales o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año. EFE