Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un nuevo bombardeo con drones contra activos militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, concretamente contra una base aérea de Jordania que ya había sido blanco de ataques iraníes el pasado jueves, otra base en Bahréin y una tercera en Kuwait, en el marco de la última escalada militar entre Teherán y Washington.

"La base de Al Azraq, en Jordania, donde se ubicaban los cazas F-18, el edificio de alojamiento y el gran almacén de equipos del Ejército terrorista estadounidense, ha sido atacada con drones", ha anunciado el Ejército en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

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En un comunicado divulgado poco después por la misma agencia, el propio cuerpo militar ha asegurado haber llevado a cabo "una nueva oleada de ataques con drones" contra la citada base jordana, con "los cazas F-18 y los grandes almacenes de equipos del ejército estadounidense" como objetivo.

En defensa de su llamada operación 'Relámpago', el cuerpo militar ha manifestado en la misma nota que "la 'era de los golpes en la cara' ha terminado y que cualquier acción contra suelo, aguas y cielo de este país histórico no quedará sin respuesta ni sin un coste proporcional".

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Sin embargo, esto no habría sido todo y, ya en la mañana de este miércoles, la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado que su Fuerza Aeroespacial "ha destruido el hangar de cazas F-15, F-16 y F-35 y varios drones estratégicos estadounidenses MQ-9 en dicha base", tras denunciar que "la mayoría" de "las atrocidades del Ejército estadounidense" contra Irán se llevan a cabo "utilizando bases estadounidenses en territorio jordano".

"La tierra santa de Jordania es la tierra de los profetas y no un lugar para ocupantes ni criminales internacionales. La Ummah islámica espera de ustedes, pueblo noble y ferviente (...) que pongan fin a la presencia del Ejército del gran Satán en su territorio y no permitan que esa tierra santa sea fuente de ataques agresivos contra países islámicos ni de intimidación al pueblo palestino", ha apelado a la sociedad jordana el órgano militar de Teherán.

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TEHERÁN DICE DESTRUIR TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LA QUINTA FLOTA

A su vez, la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado también nuevos ataques de su Armada y su Fuerza Aérea contra un almacén estadounidense en una base de Bahréin y contra drones también de Estados Unidos en otra base de Kuwait.

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"En una operación simultánea con misiles y drones, combatientes de la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica han destruido hace unas horas varios depósitos de armas y repuestos para buques y aeronaves enemigas en la base Sheij Isa, en Bahréin", ha señalado el órgano militar en un comunicado difundido por la citada agencia Tasnim.

Continuando con estos ataques, una nota de la propia Guardia difundida unas horas después por la misma agencia asegura que un "centro de gestión, (un) centro de mando y control, grandes almacenes de repuestos y equipos militares, y tanques de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin han sido destruidos".

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DESTRUYE "LA BASE" Y EL CENTRO DE APOYO REGIONAL DE EEUU EN KUWAIT

Asimismo, "también han atacado la rampa donde se desplegaban los drones MQ-9 enemigos en la base Ali al Salem, en Kuwait, destruyendo o dañando varios de ellos", subraya la nota.

Con todo, en un mensaje posterior, el propio órgano castrense ha asegurado que, fruto de su ataque, "el principal centro de preparación y apoyo militar estadounidense en Asia Occidental, ubicado en Mina Abdullá, Kuwait, ha sido incendiado y destruido".

Poco después, ha emitido un nuevo comunicado en el que, además de dedicar a la sociedad kuwaití un mensaje similar al dirigido a la jordana, ha declarado haber "atacado, destruido y aniquilado el centro de comunicaciones por satélite, el radar de defensa antimisiles y aérea, el complejo de defensa aérea Patriot, la base militar estadounidense en Kuwait y las plataformas de lanzamiento de misiles HIMARS".

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Además, ha justificado estas últimas operaciones como respuesta a los bombardeos estadounidenses en las últimas horas contra una fábrica de agua mineral en la ciudad de Dehloran --cerca de la frontera con Irak-- que su propio gobernador ha denunciado, y de un almacén de compra de trigo a agricultores en la ciudad de Hoveiza, en la provincia de Juzestán.

Ante esta coyuntura, la Guardia Revolucionaria ha advertido a Washington que, "mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas, y estas agresiones solo retrasarán la reapertura del estrecho de Ormuz", actualmente cerrado por Irán, según Teherán, y bloqueado para la República Islámica por las fuerzas de Estados Unidos, según Washington.

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Teherán ha emprendido así una nueva fase de su contraofensiva, que ha incluido ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y contra instalaciones y activos militares de Estados Unidos en distintos países de la región, especialmente Kuwait, Bahréin y Jordania.

ALARMAS EN BAHRÉIN E INTERCEPCIONES EN JORDANIA Y KUWAIT

Poco después del anuncio, el Ministerio del Interior bahreiní ha indicado en redes que "se ha activado la sirena" de alarma y ha instado a ciudadanos y residentes "a que mantengan la calma y se dirijan al lugar seguro más cercano".

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Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha afirmado, también en redes, que sus defensas aéreas "están respondiendo a amenazas de drones hostiles". "Cualquier explosión que se escuche es resultado de la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", ha manifestado, exhortando a la población a "seguir las instrucciones de seguridad" de las autoridades.

También Jordania ha confirmado el lanzamiento de proyectiles procedentes de Irán contra su país, afirmando un responsable del Mando General de las Fuerzas Armadas que "los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron, al amanecer del miércoles, tres misiles balísticos que ingresaron al espacio aéreo jordano procedentes de territorio iraní", según han recogido las propias fuerzas en su sitio web.

Pese a informar de la caída de "fragmentos" en varios lugares del país, el alto cargo militar ha subrayado que "los equipos del Cuerpo de Ingenieros Reales se han encargado" de los mismos y que "no se han registrado víctimas ni daños materiales" en el país.

De cualquier manera, ha querido "rechazar" en nombre de las Fuerzas Armadas jordanas "cualquier violación de la soberanía del Reino o el uso de su espacio aéreo de manera que amenace su seguridad y estabilidad". En este sentido, ha advertido que "responderán a cualquier violación o amenaza al espacio aéreo jordano (...) y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la soberanía del Reino y la preservación de su seguridad nacional".

De este modo, la República Islámica asegura responder a las últimas agresiones por parte de la Administración de Donald Trump, que, a su vez, justificó la reanudación de sus bombardeos como represalia por el ataque de la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque comercial chipriota.

Por el momento, las fuerzas norteamericanas han realizado numerosos bombardeos, anunciando en las últimas horas la conclusión de una nueva oleada de ataques contra "capacidades" militares de Irán, al tiempo que han informado de la reimposición de un bloqueo naval contra los puertos y costas del país asiático.