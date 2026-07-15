Declaran en emergencia al sistema de justicia en Ecuador para cubrir el déficit de jueces

Guayaquil (Ecuador), 14 jul (EFE).- El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador declaró este martes en emergencia al sistema de justicia para poder cubrir un déficit de 735 jueces y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.

En una sesión del pleno, la institución encargada de la administración de la Función Judicial declaró la necesidad extraordinaria y emergente en todos los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá designar de manera temporal a jueces para los tribunales penales y las cortes provinciales, así como a conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia.

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La decisión se fundamentó en informes técnicos y jurídicos que concluyen que el déficit de magistrados ha provocado retrasos en la tramitación de causas, audiencias fallidas y diferidas, dificultades para conformar tribunales y una creciente carga procesal en las dependencias judiciales del país, según informó el organismo en un comunicado.

Actualmente, el 54 % de las dependencias judiciales a nivel nacional se encuentran en estado crítico y en alerta, ya que han sobrepasado su capacidad máxima de despacho de causas.

"Con la declaratoria de emergencia, el Consejo de la Judicatura implementará un mecanismo excepcional de selección temporal que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales mientras se ejecutan los concursos públicos", añadió.

Durante la sesión se explicó que el déficit de jueces se ha generado porque desde el 2017 no se han priorizado concursos públicos ni se han asignado recursos económicos para su realización, lo que ha provocado a su vez una "afectación crítica" al derecho de los ecuatorianos a la tutela judicial efectiva. EFE

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