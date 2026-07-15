Crónica del Inglaterra - Argentina: 1-2

La selección masculina de fútbol de Argentina ha remontado este miércoles hasta ganar por 1-2 al combinado de Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, citándose así los sudamericanos con la selección española en el duelo definitivo por el título.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia), y con el ambiente caldeado desde que sonaron ambos himnos nacionales, el partido se trabó en el minuto 3 debido a una tarascada de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson, lo cual encendió a Jude Bellingham y hubo la primera tángana. Eso sí, ninguna ocasión hasta el 14', y que en realidad tampoco cuajó.

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Gordon protagonizó entonces un eslalon por la banda izquierda y llegó al balcón del área, pero un zaguero rival evitó que disparase. Justo a continuación, Julián Álvarez desde el extremo derecho no halló a ningún compañero en su centro al área. Escasísima la aportación de la 'Araña' durante la primera mitad del partido, al lado de Lionel Messi en ataque.

En el 36' buscó Reece James crear peligro colgando una falta lejana directamente al área, con despeje del portero 'Dibu' Martínez y sin que Harry Kane pudiese cabecear ese rechace en su salto con Nico Tagliafico. La respuesta de la 'Albiceleste', su mejor antes de llegar al descanso, fue un derechazo de Enzo Fernández que salió por encima del travesaño.

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Al regreso de vestuarios, los pupilos de Lionel Scaloni pretendieron dominar y así lo demostró la 'Araña' con un recorte sobre Djed Spence en el costado derecho del área inglesa hasta culminar con un derechazo, que se estrelló con la red por fuera. Sin embargo, Inglaterra apenas tardó en sacar botín de donde parecía que no había, con Kane bajando metros.

El delantero del Bayern de Múnich se retrasó hasta campo propio para tocar algo la pelota y, ya puestos, montar él mismo la jugada pasando en largo. Tagliafico intentó despejar de chilena y Declan Rice lo aprovechó dando el esférico a Morgan Rogers, quien desde la banda derecha lo envió al corazón del área para que 'Dibu' Martínez dudase si salir o no.

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En ese terreno de incertidumbre, Anthony Gordon le había ganado la espalda a Nahuel Molina y rebasó al defensa del Atlético de Madrid para remachar a gol (55') desde bastante cerca. Casi inmediata, la réplica fue una internada de Giuliano Simeone por el lado derecho y que Spence desbarató de manera providencial justo antes de que hubiera ni disparo.

Ante otra misión de remontar, de nuevo Leo Messi agarró la capa de héroe entre los argentinos y empezó a colgar centros con veneno al área de una Inglaterra que reculaba. En el 69', su guardameta Jordan Pickford evitó el gol tras un cabezazo de Nico González en llegada; y en el 76', fue Alexis Mac Allister quien estrelló otro remate de cabeza en el palo.

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Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se había reservado hacer su primera sustitución hasta el minuto 72 y fue meter a un central para retirar al autor del gol, declaración de intenciones que pagó caro. Los pupilos de Scaloni se volcaron al ataque y en el minuto 84 lo merodeó Enzo Fernández con otro de sus derechazos fuertes desde fuera del área.

Lo había despejado Pickford, pero a la salida de ese córner se fraguó el 1-1 en cuanto la pelota volvió al pie diestro del '24' argentino, que nuevamente calibró su mirilla y esta vez sí mandó su tiro con algo de comba al fondo de la red inglesa. Oliendo el pánico de cara al largo tiempo añadido y con muchos zagueros en el campo, Inglaterra sucumbió.

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En el segundo minuto de ese tiempo agregado, Messi domó un balón en el extremo derecho y a pie cambiado dirigió el enésimo centro con música al área pequeña de su adversario, donde la multitud de centrales falló en el salto para despejar de cabeza y Lautaro sí remachó con la testa el 1-2 de otra remontada más con color albiceleste en este reñido torneo.

Quemó Tuchel sus naves en lo que quedaba de cronómetro, pero ya era demasiado tarde para que su equipo fabricase nada potable para amenazar a 'Dibu' Martínez y a la férrea zaga de una Argentina defensora de este título y que el próximo domingo (21.00 horas), frente a España, tendrá la oportunidad de revalidarlo en el MetLife Stadium de East Rutherford.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: INGLATERRA, 1 - ARGENTINA, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

INGLATERRA: Pickford; James (Burn, min.82), Stones (Toney, min.90+6), Guéhi, Spence (Rashford, min.90+6); Rice (O'Reilly, min.82), Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon (Konsa, min.72); y Kane.

ARGENTINA: 'Dibu' Martínez; Molina (Montiel, min.72), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, min.72), Tagliafico (Lautaro Martínez, min.81); G.Simeone (De Paul, min.72), Paredes (Nico González, min.64), Enzo Fernández, Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

--GOLES:

1-0, min.55: Gordon.

1-1, min.85: Enzo Fernández.

1-2, min90+2: Lautaro Martínez.

--ÁRBITRO: Ismail Elfath (USA). Amonestó con tarjeta amarilla a Anderson (min.37) por parte de Inglaterra, y a Lisandro Martínez (min.42), Romero (min.51) y De Paul (min.90+4) en Argentina.

--ESTADIO: Mercedes-Benz Stadium, 68.239 espectadores.