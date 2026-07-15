Ecuador confirma un segundo caso de Fusarium en finca bananera de zona fronteriza con Perú

Quito, 15 jul (EFE).- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó un segundo caso de Fusarium Raza 4 (R4T) en una finca bananera ubicada en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, después de la detección del primer brote a finales del año pasado.

El nuevo caso detectado en el país andino, el primer exportador mundial de banano, está en un predio del sector El Quemado, que colinda con la finca La Carolina, del municipio de Santa Rosa, en El Oro, donde se registró el primer brote de esta plaga.

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Agrocalidad señaló en un comunicado que la planta con síntomas sospechosos fue identificada durante labores periódicas de vigilancia fitosanitaria que incluyeron monitoreo con drones.

Tras confirmarse el positivo, se activó el plan de contingencia para contener el brote, delimitar el área afectada y evitar la dispersión del patógeno hacia otras zonas de producción de musáceas.

Las medidas incluyen el aislamiento del área, el refuerzo de la bioseguridad, la toma de muestras y el monitoreo permanente del sector para determinar el alcance de la plaga.

El R4T, considerado una de las mayores amenazas fitosanitarias para la producción bananera mundial, puede permanecer en el suelo durante décadas y actualmente está presente en 26 países, lo que dificulta su erradicación una vez que llega a una finca.

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Agrocalidad hizo un llamado a los productores, actores del sector agrícola y a la ciudadanía a "cumplir estrictamente las medidas de seguridad". "La corresponsabilidad es fundamental para prevenir la propagación de esta plaga y salvaguardar uno de los principales productos de exportación del país", concluyó. EFE