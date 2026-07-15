Avanza en Brasil una ley que permite el uso de tocados indígenas en fotos de documentos

Río de Janeiro, 15 jul (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que garantiza a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales el derecho de utilizar elementos de su indumentaria cultural en fotografías para documentos oficiales de identificación.

La propuesta, que ahora pasa a ser analizada por el Senado, busca reforzar la diversidad cultural y combatir prácticas discriminatorias.

Según el proyecto de ley se admitirá el uso de elementos tradicionales o religiosos, como tocados de plumas y turbantes, siempre y cuando no impidan el reconocimiento de los rasgos de la persona en los documentos oficiales.

La idea es permitir que la identidad cultural se incorpore a la fotografía para expresar la pertenencia a una comunidad o tradición cultural.

De acuerdo con la ponente del proyecto, Sônia Guajajara, es necesario contar con una disposición legal para adaptar las fotografías en documentos oficiales a la disposición constitucional sobre diversidad cultural.

Para la diputada y exministra de los Pueblos Indígenas, elementos como turbantes y tocados indígenas son expresiones visuales de culturas y tradiciones que representan la relación con la naturaleza y los animales y la conexión espiritual con la tierra y con los ancestros.

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"Garantizar que los pueblos indígenas, afrobrasileños y otras comunidades tradicionales puedan usar sus símbolos en documentos oficiales es asegurar la dignidad humana y el derecho a vivir y existir según sus creencias, reafirmando el derecho a la libertad religiosa", afirmó la ponente.

Brasil, uno de los países con mayor diversidad cultural del planeta, cuenta con 1,7 millones de indígenas distribuidos en 391 etnias y 7.666 comunidades de descendientes de esclavos africanos, más conocidas como quilombolas.

Según el Censo de 2022, de los 213 millones de habitantes que viven en Brasil, el 56,7 % se identifican como católicos; los evangélicos representan el 26,9 %; los espíritas alcanzan el 1,8 %, y las religiones de matriz africana, como Umbanda y Candomblé, suman alrededor del 1 %. EFE

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