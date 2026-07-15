Newmark expande el liderazgo de valoración y asesoría en Centroamérica y Colombia con la incorporación de David Yepes

PR Newswire

NUEVA YORK, 14 de julio de 2026

NUEVA YORK, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Newmark anuncia que David Yepes se ha incorporado a la práctica de valoración y asesoría ("V&A", por sus siglas en inglés) de la empresa para liderar las operaciones en Centroamérica y Colombia, lo que fortalecerá las capacidades de valoración de la firma y los servicios de asesoramiento internacional en toda Latinoamérica. Desde su sede en Costa Rica, Yepes brindará apoyo a inversionistas institucionales, desarrolladores, instituciones financieras y corporaciones multinacionales en Centroamérica, Colombia y República Dominicana.

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"La expansión de nuestra presencia de V&A en toda Centroamérica representa un hito importante en el crecimiento continuo de nuestro negocio", afirmó John Busi, MAI, FRICS, presidente de Valoración y Asesoría. "El liderazgo de David mejora aún más nuestra capacidad de ofrecer soluciones sofisticadas de valoración y asesoría en Centroamérica, además de respaldar a los clientes con proyectos transfronterizos cada vez más complejos".

Con más de 10 años de experiencia en el sector inmobiliario comercial, Yepes se especializa en valoración institucional, análisis de inversiones y servicios de asesoría en una amplia gama de clases de activos, que incluyen proyectos comerciales, industriales, hoteleros, de uso mixto y de desarrollo en Colombia, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Además, cuenta con la acreditación de valuador registrado (RAA, por sus siglas en inglés), es miembro asociado del Appraisal Institute y actualmente busca obtener la designación MRICS a través de Royal Institution of Chartered Surveyors.

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"El interés de los inversionistas en Centroamérica se sigue acelerando a medida que la región se beneficia del crecimiento económico, el desarrollo de la infraestructura y la expansión de la actividad inmobiliaria institucional", señaló el presidente de Newmark México y director general regional para Latinoamérica, Giovanni D'Agostino. "Ampliar nuestro liderazgo de valoración y asesoría en el mercado es un paso importante en la estrategia de un crecimiento más amplio de Newmark en toda Latinoamérica, y la experiencia y el conocimiento regional de David lo posicionan de manera excepcional para ayudar a liderar ese esfuerzo".

Carlos R. Robles, SIOR, director general y líder de mercado para Centroamérica, añadió: "David ha construido una reputación sobresaliente en Centroamérica gracias a su experiencia técnica, conocimiento del mercado y sólidas relaciones con los clientes. Él es exactamente el tipo de líder en el que queremos invertir a medida que continuamos expandiendo nuestras capacidades en toda Latinoamérica".

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Antes de incorporarse a Newmark, Yepes dirigió operaciones de valoración y proyectos de asesoría en toda Centroamérica, lo que ayudó a expandir las capacidades regionales y a fortalecer las relaciones con los clientes en múltiples mercados. Su experiencia abarca evaluaciones de portafolios, análisis de flujo de efectivo descontado, estudios de uso óptimo, análisis de mercado y servicios de asesoría alineados con el Consejo Internacional de Normas de Valoración (IVSC, por sus siglas en inglés) para carteras inmobiliarias institucionales y proyectos de inversión. También ha participado en proyectos de valoración que involucran importantes desarrollos comerciales y de uso mixto en toda Latinoamérica, incluidos portafolios institucionales como Spectrum y Ciudad Cayalá en Guatemala.

"Me entusiasma incorporarme a Newmark y continuar con la expansión de las capacidades de valoración y asesoría de la empresa en Centroamérica", afirmó Yepes. "La región experimenta un creciente interés institucional y una mayor demanda de servicios de asesoría sofisticados y alineados a nivel internacional. La plataforma global de Newmark y su enfoque colaborativo nos posicionan de manera óptima para apoyar a los clientes que buscan aprovechar esas oportunidades".

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Acerca de NewmarkNewmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto con sus subsidiarias ("Newmark"), es líder mundial en bienes raíces comerciales e impulsa de manera fluida cada fase del ciclo de vida de la propiedad. La variedad completa de productos y servicios de Newmark está diseñada de forma exclusiva para cada cliente, desde propietarios hasta inquilinos, desde inversionistas hasta fundadores, y desde empresas emergentes hasta compañías de primera línea. Al combinar el alcance mundial de la plataforma con inteligencia de mercado tanto en mercados inmobiliarios establecidos como emergentes, Newmark brinda un servicio superior a clientes de todo el espectro de la industria. Durante los doce meses transcurridos hasta el 31 de marzo de 2026, Newmark generó ingresos por más de 3,4 mil millones de dólares. Para el 31 de marzo de 2026, Newmark y sus socios comerciales operaban de manera conjunta desde más de 185 oficinas con más de 9.600 profesionales en cuatro continentes. Para obtener más información, visite nmrk.com o siga a @newmark.

Discusión de las declaraciones prospectivas sobre NewmarkLas declaraciones que aparecen en este documento sobre Newmark que no son hechos históricos son "declaraciones prospectivas" que involucran riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales difieran de aquellos que se encuentran en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden ser sobre el negocio, los resultados, la posición financiera, la liquidez y las perspectivas de la Compañía, las cuales pueden ser declaraciones prospectivas y, por lo tanto, pueden representar el riesgo de que el impacto real pueda diferir, posiblemente de forma material, en comparación con lo que se espera en este momento. Salvo que lo exija la ley, Newmark no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para conocer cualquier información sobre los riesgos e incertidumbres adicionales, que podrían causar que los resultados reales difieran de aquellos que se encuentran en las declaraciones prospectivas, consulte las presentaciones de Newmark ante la Securities and Exchange Commission, incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la nota especial sobre información prospectiva establecidos en estas presentaciones y cualquier actualización de dichos factores de riesgo y la nota especial sobre información prospectiva que se encuentran en los informes posteriores en el Formulario 10-K, Formulario 10-Q o Formulario 8-K.

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FUENTE Newmark