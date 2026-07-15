Agencias

1-2. El campeón de 2022 se cita con España en la final

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Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92.

Inglaterra se fue en ventaja con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Tres Leones no resistieron a la vigorosa reacción del campeón del Mundial jugado hace cuatro años en Catar.

Dos veces los maderos y otras antes Jordan Pickford salvaron a Inglaterra, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien participó en las dos acciones de la remontada, cambiaron la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

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