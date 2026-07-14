Trump dice que por ahora no quiere negociar con Irán pese a contacto reciente con Teherán

Washington, 14 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos hace apenas una hora y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

"Ahora no quiero negociar", declaró Trump en una entrevista con Fox News al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes. EFE