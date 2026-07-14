Cherki: “Estoy convencido de que somos mejor equipo, pero hoy España fue mejor”

Arlington (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Rayan Cherki, futbolista de la selección francesa, analizó la derrota en semifinales del Mundial ante España por 0-2 reconociendo que esta fue “mejor en todas las facetas del juego” a pesar de que él considera a Francia un “mejor equipo” que, sin embargo, no pudo imponerse en el partido disputado este martes en Dallas.
“España fue mejor en todas las facetas del juego. Lo querían más que nosotros. Estoy convencido de que somos un equipo mejor, pero esta tarde ellos fueron superiores. Quizá no supimos gestionar bien nuestras emociones”, dijo en zona mixta tras el partido.
PUBLICIDAD
“No sé si nos faltaron soluciones o ganas. Si hubiéramos recuperado más balones, podríamos haberles hecho más daño. En el descanso, el entrenador nos dijo que todavía quedaban 45 minutos y que tendríamos ocasiones. Dijimos que el segundo gol sería importante. Si lo marcábamos nosotros, les resultaría complicado resistir. Pero no fue eso lo que ocurrió”, continuó.
Un Cherki que calificó la eliminación como “una decepción enorme” tras un partido “más complicado” de lo que preveían.
“La decepción es enorme. Sabíamos que su principal virtud era jugar a un ritmo engañoso, pausando el partido. En algunos momentos, nosotros deberíamos haber hecho lo mismo. Fue más complicado de lo que pensábamos. Tácticamente fueron mejores que nosotros y estuvieron mejor colocados. Estamos en unas semifinales de un Mundial y estos partidos se deciden por pequeños detalles”, valoró.
PUBLICIDAD
Un análisis de la superioridad de España que compartió también su compatriota Maxence Lacroix, quien entró al terreno de juego para sustituir a William Saliba, lesionado en el minuto 30.
“Plantearon una táctica muy buena contra nosotros. Sabían dónde hacernos daño. Con la calidad que tenemos, deberíamos haberlo hecho mejor. Ellos estuvieron bien y nosotros no mostramos la imagen que queríamos mostrar. Fue un partido complicado para encontrar a nuestros jugadores de ataque. Han sido mejores y hay que aceptarlo. Aprenderemos de nuestros errores”, declaró.
PUBLICIDAD