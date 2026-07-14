Rusia desarticula un supuesto plan de Ucrania para atacar "una empresa estratégica" en la región de Moscú

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la desarticulación de un supuesto plan de Ucrania para lanzar ataques con drones contra "una empresa estratégica" en la región de Moscú, para lo cual los sospechosos habrían escondido partes de estos aparatos en un envío de "azulejos españoles".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que sus agentes "han impedido un intento de los servicios especiales ucranianos, con participación directa de sus socios internacionales, para llevar a cabo actos de sabotaje y terrorismo, sin precedentes en cuanto a escala y amenaza".

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Así, ha resaltado que el plan consistía en el uso de drones contra "infraestructura militar", "una empresa del complejo militar industrial" y "personal militar del Ministerio de Defensa ruso", antes de resaltar que los agentes pudieron evitar un ataque contra "una empresa estratégica en una zona residencial de la región de Moscú".

El organismo ha especificado que la operación fue lanzada a partir de "información de Inteligencia" sobre el "envío de un cargamento que contenía armas" en la ruta entre Eslovaquia y Rusia, pasando por Polonia y Bielorrusia, una acción "organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (DBU) con el apoyo de los servicios especiales de países europeos".

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En este sentido, ha manifestado que "se identificó y puso bajo vigilancia un envío de azulejos españoles" y ha añadido que la carga portaba 35 drones "camuflados". "Estos drones estaban equipados con sistemas de control de fabricación canadiense, resistentes a la guerra electrónica, y sus cabezas contenían explosivos de fabricación extranjera", ha denunciado.

El FSB ha hecho hincapié en que "la carga explosiva, transportada a través de territorio extranjero, se almacenó en un hangar previamente alquilado cerca del objetivo". "Para crear una cobertura sobre su uso comercial, los servicios de Inteligencia ucranianos ordenaron a distancia la entrega de materiales de construcción al hangar. El edificio fue alquilado y la mercancía fue recibida por un ciudadano ruso reclutado por el enemigo a cambio de una compensación económica", ha dicho.

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De esta forma, ha manifestado que "los ucranianos reclutaron a dos moldavos para preparar las instalaciones para el lanzamiento de los drones", al tiempo que ha agregado que otro ciudadano ruso que estuvo previamente en prisión y posteriormente firmó un contrato con el grupo de mercenarios Wagner fue "reclutado" por las autoridades de Kiev. Este hombre habría participado en la invasión de Ucrania y obtenido una amnistía a consecuencia de ello.

"Siguiendo las instrucciones de sus superiores, ensambló y activó los drones, estableció un canal de comunicación con operadores extranjeros y luego abandonó la escena del crimen, esperando en un lugar designado a un equipo de evacuación que lo llevaría a una casa segura y posteriormente lo transportaría a Ucrania para participar en operaciones militares contra la Federación Rusa", ha explicado.

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El FSB ha puntualizado que todos los materiales han sido "destruidos" después de que "el enemigo lanzara drones". "El responsable del ataque terrorista ha sido detenido y ha confesado que actuaba en línea con los intereses de Ucrania", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que un segundo sospechoso ha muerto en un tiroteo durante su intento de arresto.

Por otra parte, ha detallado que entre los presuntos implicados en el caso figura un ucraniano con ciudadanía estadounidense identificado como Albert Vasiliev, quien sería "bloguero" y "rapero" con el seudónimo 'Kiyvstoner'. "Estuvo implicado en la organización del ataque terrorista y encabezó a cómplices bajo auspicios del SBU. Combina sus actividades con la distribución de cocaína y reside actualmente en España y Eslovaquia, países de la Unión Europea (UE)", ha zanjado.

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