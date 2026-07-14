La UE da luz verde definitiva a la modernización del acuerdo con México y el impulso del comercio

Los Veintisiete han cumplido este martes el último paso formal para la ratificación definitiva por parte de la Unión Europea de los acuerdos que estrechan su alianza comercial y política, en una apuesta por el multilateralismo y la supresión de barreras arancelarias en contraposición a las tensiones geopolíticas y económicas con la Administración estadounidense de Donald Trump.

"El acuerdo fortalece una de nuestras alianzas más estrechas en América Latina y demuestra que, trabajando juntos, podemos ofrecer mayores oportunidades y seguridad para nuestras empresas, así como crecimiento y empleo para nuestros ciudadanos", ha destacado en un comunicado Helen McEntee, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, presidencia de turno del Consejo de la UE.

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"La UE mantiene su compromiso con un comercio abierto, basado en normas y mutuamente beneficioso", ha añadido, respecto a unos acuerdos que entrarán provisionalmente en vigor en noviembre de este año, mientras concluye el procedimiento formal para la adopción permanente.

McEntee ha dicho, además, que Irlanda será "muy ambiciosa" en el semestre que ocupa la presidencia rotatoria de la UE e intentará "impulsar" negociaciones con Malasia, Filipinas, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos; así como completar la implementación de las negociaciones cerradas con Indonesia e India.

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La Unión Europea y México cuentan desde el año 2000 con un Acuerdo Global que sienta las reglas de sus relaciones comerciales y políticas, pero es ha llevado una década negociar una revisión que actualice el marco de asociación acorde a las nuevas necesidades y tensiones geopolíticas que ahora se materializa en la firma de dos acuerdos, el de asociación y el comercial.

El primero necesitará superar procesos de ratificación en todos los parlamentos nacionales para entrar en vigor, mientras que el comercial, de competencia europea en el caso de los 27, requiere únicamente el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), trámites que se han cumplido este mes de julio.

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En estos 25 años desde que se estableció el primer acuerdo global, el comercio de bienes entre la UE y México se ha cuadruplicado y, en la actualidad, más de 43.000 empresas europeas exportan a México, en su mayoría pymes, mientras que más de 11.000 empresas de la UE operan en el país.

El nuevo régimen aborda un amplio abanico de áreas como la seguridad y justicia, el desarrollo sostenible y el cambio climático, la transformación digital y los Derechos Humanos; con el compromiso de reafirmar la defensa de valores compartidos como son el Estado de derecho, el multilateralismo y la protección de derechos fundamentales.

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En este marco, la UE y México prevén mantener un diálogo periódico de alto nivel sobre Derechos Humanos, seguridad y justicia y sobre cómo afrontar, prevenir y combatir la corrupción.

En cuanto al acuerdo comercial, el objetivo es "impulsar significativamente" el acceso al mercado mediante la eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, la mejora del acceso a los mercados de contratación pública y la apertura de oportunidades de inversión y servicios.

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En particular, el pacto eliminará los altos aranceles sobre exportaciones clave de la UE, especialmente productos agroalimentarios, y mejorará las condiciones para sectores como la maquinaria, los productos farmacéuticos y los equipos de transporte.

Asimismo, garantizará la protección de cientos de indicaciones geográficas europeas, para salvaguardar los productos regionales distintivos de alimentos y bebidas en el mercado mexicano. En concreto, México protegerá 232 bebidas espirituosas y otras 336 Indicaciones Geográficas Europeas para vinos, cervezas y alimentos.

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Los nuevos acuerdos incluyen compromisos jurídicamente vinculantes en materia de derechos laborales, protección del medio ambiente, cambio climático y conducta empresarial responsable, además de recoger el compromiso compartido de promover el empoderamiento económico y los derechos de las mujeres. Además se crea un mecanismo de solución de controversias para hacer cumplir dichos compromisos.