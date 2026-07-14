BP anticipa una depreciación de 877 millones en el segundo trimestre por el negocio de transición energética

La petrolera británica BP ha advertido este martes de que sus cuentas del segundo trimestre, que se publicarán a principios de agosto, incluirán un impacto adverso por ajustes relacionados con deterioros de activos por importe aproximado de 1.000 millones de dólares (877 millones de euros).

"Estos cargos se atribuyen principalmente a las operaciones en transición del segmento de gas y energía baja en carbono y se excluyen del beneficio subyacente a coste de reposición", ha explicado la compañía.

El pasado mes de enero, BP informó de que sus cuentas del cuarto trimestre de 2025 incluían un impacto de hasta 5.000 millones de dólares (4.385 millones de euros) por deterioros relacionados con los negocios de transición energética de la petrolera británica.

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Asimismo, la petrolera ha adelantado que espera que la deuda neta al final del segundo trimestre oscile entre 22.000 y 23.000 millones de dólares (19.292 y 20.169 millones de euros), en comparación con los 25.300 millones de dólares (22.185 millones de euros) al final del primer trimestre.