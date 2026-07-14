Agencias

BP anticipa una depreciación de 877 millones en el segundo trimestre por el negocio de transición energética

Guardar
Google icon
Imagen FYLJDJ3VIBCQLHEM5I7LJBE53I

La petrolera británica BP ha advertido este martes de que sus cuentas del segundo trimestre, que se publicarán a principios de agosto, incluirán un impacto adverso por ajustes relacionados con deterioros de activos por importe aproximado de 1.000 millones de dólares (877 millones de euros).

"Estos cargos se atribuyen principalmente a las operaciones en transición del segmento de gas y energía baja en carbono y se excluyen del beneficio subyacente a coste de reposición", ha explicado la compañía.

El pasado mes de enero, BP informó de que sus cuentas del cuarto trimestre de 2025 incluían un impacto de hasta 5.000 millones de dólares (4.385 millones de euros) por deterioros relacionados con los negocios de transición energética de la petrolera británica.

PUBLICIDAD

Asimismo, la petrolera ha adelantado que espera que la deuda neta al final del segundo trimestre oscile entre 22.000 y 23.000 millones de dólares (19.292 y 20.169 millones de euros), en comparación con los 25.300 millones de dólares (22.185 millones de euros) al final del primer trimestre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 10 muertos por el derrumbe de un tejado durante las lluvias en Pakistán

Infobae

El rey zulú pide una inmigración africana ordenada y niega que Sudáfrica sea xenófoba

Infobae

Niza, entre la emoción y la polémica en el décimo aniversario del atentado con un camión

Infobae

Meloni expresa sus condolencias en Doha al emir catarí por la muerte de su padre

Infobae

Las olas de calor se multiplican en España y 2026 es ya el cuarto año con más episodios en un siglo, según Eltiempo.es

Las olas de calor se multiplican en España y 2026 es ya el cuarto año con más episodios en un siglo, según Eltiempo.es