De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia de Colombia y pone fin al comisionado de paz

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado la eliminación de varias consejerías y agencias de la Presidencia para evitar la "duplicidad de funciones y el despilfarro" y ha puesto fin a la figura del comisionado de paz, que pasará ahora a llamarse comisionado de seguridad.

Para ello, espera "trasladar las competencias de estas agencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia". "Esto permitirá reducir 229 cargos de entrada", ha apuntado en un vídeo difundido a través de redes sociales.

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De esta forma, el mandatario colombiano espera ahorrar unos 10.000 millones de pesos anuales (unos 2,7 millones de euros), un dinero que espera utilizar para financiar "programas que beneficien directamente a los colombianos". "Tenemos que garantizar un Estado más transparente y cercano a las regiones, como debe ser", ha apuntado.

"Voy a transformar la estructura de la Presidencia en un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas y sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada a los resultados", ha aclarado.

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En este sentido, ha informado del nombramiento de María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, al tiempo que ha explicado que se prevé una visita de representantes del Banco Mundial para "armar un paquete de cooperación e inversión", y ha reiterado su intención de asumir el poder "desde una guarnición militar para rendir un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la patria".

El presidente electo ha dado así la orden al que será el comisionado de seguridad y ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y al de Justicia, Iván Cancino, de "desmontar de manera inmediata toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

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Además, ha cuestionado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el permiso que le otorgó a finales de junio a Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', para que viajara a España a pesar de que solo días antes había ratificado la sentencia en su contra como antiguo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Antes de asumir oficialmente la Presidencia, ya estamos trabajando sin descanso para recuperar el rumbo de Colombia. Con hechos, no con discursos: fortalecemos las relaciones internacionales, tomamos decisiones para recuperar la confianza en la economía y el sector energético, y transformamos el Estado para hacerlo más austero y eficiente", ha declarado.

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Asimismo, ha dicho abrir "las puertas a la meritocracia con el Banco Nacional de Talentos, para que el servicio público esté al alcance de quienes tienen la capacidad, la experiencia y la vocación de servir al país", ha resaltado.

Por último, ha recalcado que "cada decisión tiene un mismo propósito: devolverles a los colombianos la seguridad, la confianza, el desarrollo y la esperanza".