Nico O'Reilly: "Marcar a Messi es una oportunidad única en la vida"

El defensa inglés Nico O'Reilly ha comentado que "marcar a Leo Messi" es "una oportunidad única" porque lo considera "el mejor jugador que jamás haya pisado un campo de fútbol" y que pararlo es "un reto" que está "deseando afrontar".

"Marcar a Messi es una oportunidad única en la vida. Se está acercando al final de su carrera. Para mí, personalmente, es el mejor jugador que jamás haya pisado un campo de fútbol. Y sí, estoy deseando afrontar este reto", afirmó el lateral izquierdo de la selección inglesa en una entrevista a BBC Radio 5 Live.

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Además, añadió en talkSPORT que conoce la historia entre ambas selecciones y sabe que Argentina va a salir "muy motivada". "Creo que solo tenemos que igualar su energía, igualar su pasión y darlo todo aún más. Será un gran reto frenar a Messi, pero creo en mí mismo", subrayó.

El jugador de 21 años reveló que practica la "manifestación", es decir, la práctica de centrar los pensamientos, las creencias y las acciones en un resultado deseado con la esperanza de contribuir a que se haga realidad. "Siempre he soñado y siempre he tenido el objetivo de estar en situaciones como esta", dijo.

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"Hace tres años concedí una entrevista en la que dije que quería formar parte de la selección para el Mundial y jugar en el Manchester City. He conseguido hacer realidad esos dos objetivos y sueños. Siempre lo he tenido presente en el fondo de mi mente, y ahora estoy aquí y estoy disfrutando cada minuto. Es algo muy importante en mi vida, en mi carrera. Siempre creo y sueño con lo que vendrá después", recordó.