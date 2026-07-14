Dos detenidos admiten haber provocado el incendio de Fontainebleau, ya controlado

(Actualiza con control del incendio, datos de investigación y otro fuego en Las Landas)

París, 14 jul (EFE).- Dos hombres detenidos en el marco de la investigación sobre el incendio que ha devastado parte del bosque de Fontainebleau, a unos 70 kilómetros al sur de París, reconocieron haber provocado los dos principales focos del fuego, que ha sido controlado este martes, pero aún no está extinguido.

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Uno de los sospechosos es un bombero voluntario nacido en 2007, arrestado el lunes, que admitió haber "prendido fuego a unas ramas con un mechero y gasolina" en la zona de Arbonne-la-Forêt, según indicó la fiscal de Fontainebleau, Diane Ngomsik, en un comunicado citado por medios franceses.

El segundo detenido, también nacido en 2007, sin antecedentes judiciales y sin aparente relación con el primero, reconoció haber originado de forma accidental otro foco al arrojar una colilla de cigarrillo.

Posteriormente, la fiscal precisó que otras dos de las seis personas arrestadas inicialmente fueron puestas en libertad este martes por falta de pruebas suficientes en esta fase de la investigación.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades anunciaron que los dos incendios, que desde el domingo han calcinado algo más de 2.100 hectáreas, están ya "controlados", aunque todavía no se consideran extinguidos.

"Controlados significa que están contenidos dentro de su perímetro", explicó a la prensa el prefecto del departamento de Sena y Marne, Pierre Ory, quien advirtió de que los bomberos deberán seguir trabajando durante varios días e incluso semanas para extinguir por completo las llamas.

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Desde el inicio de la emergencia, las autoridades sospechaban que ambos focos habían sido provocados.

El bosque de Fontainebleau, con una superficie superior a las 20.000 hectáreas, es uno de los principales espacios naturales de Francia y fue histórico coto de caza de la monarquía francesa. Alberga robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna, y está catalogado como reserva de la biosfera por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

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El fuego se declaró a pocos kilómetros del célebre palacio de Fontainebleau, uno de los monumentos más visitados del país.

En lo que va de año, Francia ha registrado ya unas 32.000 hectáreas quemadas por incendios forestales, una cifra muy superior a la del mismo periodo de 2025, que ya fue un año excepcional, lo que hace temer una temporada récord de fuegos.

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En este sentido, el prefecto del departamento de Las Landas (suroeste), Gilles Clavreul, advirtió este martes de que la temporada de incendios forestales se ha ampliado y de que el riesgo ya afecta a todo el territorio francés, al tiempo que confirmó que un incendio declarado en su departamento había quemado 53 hectáreas, aunque esperaba que pudiera quedar controlado en las próximas horas.

En declaraciones a BMFTV, Clavreul explicó que Las Landas alberga unas 600.000 hectáreas de bosque, dominadas por pinares, un tipo de vegetación "altamente inflamable", por lo que las autoridades mantienen una vigilancia constante desde el inicio del episodio de calor extremo, ya que tienen "conatos prácticamente todos los días".

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Clavreul consideró que el verano de 2026 confirma una tendencia observada en los últimos años: la temporada de incendios comienza cada vez antes, entre abril y mayo, y se prolonga hasta octubre, impulsada por el aumento de las temperaturas.

"El territorio nacional se está convirtiendo en un territorio de incendios forestales o de espacios naturales", afirmó.

Como ejemplo de ese cambio, recordó que bomberos especializados del sur de Francia, acostumbrados a combatir incendios en la región mediterránea, han sido desplegados estos días en el bosque de Fontainebleau, una situación que calificó de inédita y que "refleja un cambio de paradigma", concluyó. EFE

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(foto) (vídeo)