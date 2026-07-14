El Congreso aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia con la abstención del PP

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con la abstención del PP el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras medidas, elimina las incompatibilidades entre prestaciones, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, incluye la figura del asistente personal y blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación.

El dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto del PP, que se ha abstenido y de Vox, que ha votado en contra.

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El Pleno también ha convalidado --con el único voto en contra de Vox-- el real decreto ley para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo, Bustinduy ha asegurado que es "la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo". Por ello, ha advertido de que no había "excusa ni disimulo" para votar en contra. "La tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación", ha insistido.

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Bustinduy ha advertido de que con esta reforma se deja atrás la "mirada asistencialista o paternalista" sobre las personas con discapacidad o dependencia así como "el modelo de las macroresidencias".

"Votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad. Votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga al fin garantizada la tutela judicial efectiva", ha puntualizado.

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Bustinduy ha añadido que "votar sí es que a las personas cercanas, aunque no sean familiares directos" sean reconocidas como cuidadoras "haciendo que al fin puedan tener también derecho a la prestación económica por cuidados".

Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha precisado que "el problema no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios" sino "el de dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo" y ha afeado una enmienda transaccional que dice que el Gobierno en el "plazo máximo" de "12 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, elaborará un estudio analizando distintas vías de financiación del sistema de la dependencia".

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"Pretenden con nosotros un acto de fe", ha precisado Belda, al tiempo que ha matizado que seguirán con "mano tendida" cuando el texto pase ahora al Senado. Según han precisado a Europa Press fuentes del PP, la idea es "mejorar el proyecto de ley en el Senado, introduciendo enmiendas "para garantizar la sostenibilidad y financiación del sistema" porque quieren "decir sí" a las personas con dependencia. El PP sí ha votado a favor de ampliar la financiación estatal de la dependencia, aunque la diputada del PP Carmen Fúnez, ha precisado que no van a "convalidar" "la forma de gobernar" del Ejecutivo.

Desde el PSOE, Inés Plaza ha defendido que con este proyecto y con el decreto de financiación el PSOE elige "a las personas" y "poner recursos" donde los 'populares' "solamente pusieron recortes" y ha afeado que "el señor Feijóo" les dice "que voten en contra de todo lo que el Gobierno progresista haga".

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Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha tachado el decreto de financiación de "cruel engaño" y "juego macabro" porque las ayudas "no van a llegar a las familias". Además, por el mismo grupo, el diputado Juan José Aizcorbe ha lamentado que no pueden apoyar la reforma de las leyes porque "sería un acto de fe". "Tan peligroso es abandonar a quien necesita ayuda como generar falsas expectativas", ha añadido.

Desde Sumar, Alda Recas, haciendo un símil futbolístico, ha explicado que en el ámbito de los cuidados existen "diferentes ligas". "Si tienes unos recursos, tu familia y tú estaréis en una liga, pero si no tenéis recursos, os tocará vivir en una liga inferior", ha avisado. En este contexto, ha asegurado que "cuando algunos querían ver acabado el partido", en referencia a la legislatura, Bustinduy "subía por la banda y llegaba hasta el Ministerio de Hacienda" consiguiendo la financiación. "Es usted nuestro Cucurella", ha destacado.

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Mientras, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha pedido no confundir la inyección de fondos con "un cheque en blanco" porque "mejora el presente, pero no garantiza el futuro" y ha apoyado la reforma de la discapacidad y dependencia. "Hoy votamos que sí por la espera de la señora que necesita una residencia, por el chico con ELA que necesita cuidados 24 horas, por la trabajadora familiar que cobra mil euros por un trabajo que vale mucho más", ha remarcado.

QUE NO FUERA "UN CHEQUE SIN FONDOS"

Desde Junts, la diputada Pilar Calvo ha acusado al Gobierno de hacerles "chantaje emocional" durante la tramitación de la reforma. "Éramos los malos de la película, porque no les aprobábamos un texto que era inaceptable", ha precisado, al tiempo que ha puesto en valor que finalmente se hayan aceptado sus "líneas rojas" que eran "el respeto competencial" y "la corresponsabilidad económica equitativa al 50% en las prestaciones de dependencia" para que esta ley "no fuera un cheque sin fondos".

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Mientras, la diputada de Podemos Noemí Santana ha destacado que la reforma "agiliza muchísimo los procedimientos y por primera vez reconoce de manera expresa la figura de la cuidadora principal", aunque ha lamentado que "no se ha reconocido a las cuidadoras como una figura imprescindible". Además, ha tachado de "cínicos" a los 'populares' pues, según ha denunciado, "Rajoy, mientras recortaba en dependencia para la ciudadanía, utilizaba recursos públicos para cuidar a su padre desde la Moncloa".

Desde el BNG, Néstor Rego ha insistido en que "el principal problema" es la "falta de financiación" y, sobre la reforma de las leyes, ha defendido las medidas que recoge como ampliar las prestaciones o que el Estado esté obligado a financiar el 50% del sistema aunque ha reconocido que en algunos aspectos podría haber sido "más ambiciosa".

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Desde EH Bildu, Isabel Pozueta ha destacado algunos avances que han introducido como la "mejora del procedimiento de valoración, fijando un plazo máximo de tres meses". "En muchas comunidades del Estado, miles de personas esperan más de un año a ser valoradas, llegando incluso a fallecer sin haber recibido ningún apoyo", ha subrayado. Asimismo, ha apostado por incluir otras mejoras como la "exención completa del copago en cuidados residenciales y domiciliarios".

Mientras, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha puntualizado que las dos "condiciones imprescindibles" que puso su grupo fueron "el respeto competencial y la financiación" y en cuanto a las medidas incluidas a través de enmiendas, ha destacado "la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal se encuentre hospitalizada", aunque ha insistido en otras que han quedado fuera como "una atención integral para las personas afectadas por la polio".

Finalmente, la diputada de Compromís Agueda Micó aunque ha advertido de que la financiación de la dependencia "no puede depender de decretos puntuales" sino que hace falta "financiación estable"; y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha pedido "una mirada diferente" para las islas donde "la dependencia es mucho más cara".