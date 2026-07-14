El Río Breogán incorpora al ala-pívot dominicano Andersson García

El Club Baloncesto Breogán ha alcanzado un acuerdo oficial para la contratación del jugador dominicano Andersson Mejía García, ala-pívot de 25 años y 2,01 metros de altura, con el objetivo de exprimir su "enorme capacidad física" y su "gran poderío reboteador en ambas canastas".

Así lo indicó este martes el Río Breogán en su página web, al respecto de un Andy García "que aportará además energía e intensidad defensiva al juego interior del equipo, en un año ilusionante, en el que el club afrontará exigentes retos en su 60º aniversario", según apostilló la nota.

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"Nacido en Moca, República Dominicana, es un jugador formado en las universidades de Mississippi State y Texas A&M (NCAA). En su último año con los Texas A&M Aggies demostró ser un pilar defensivo tras promediar 6,1 puntos, 6,2 rebotes y 1,6 asistencias por partido, con un 38,6% en el triple, consolidándose como uno de los mejores reboteadores de su conferencia", detalló el club de Lugo sobre su nuevo fichaje.

"Tras su paso por la NCAA, en 2025 jugó con los Marineros de Puerto Plata de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana, torneo en el que fue nombrado Novato del Año. Esta pasada temporada dio el salto a la liga de desarrollo norteamericana defendiendo la camiseta de los Mexico City Capitanes", añadió el mismo comunicado de prensa.

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Durante esa experiencia en la G League, acorde a la nota, García "evolucionó de forma destacada en la pintura firmando actuaciones de hasta 20 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias en un solo encuentro, llegando a registrar un récord individual de 21 rebotes capturados".

"Sus medias en 39 partidos fueron de 10,9 puntos, 10,2 rebotes (un doble-doble) y 2,1 asistencias en 26 minutos sobre la cancha. Su gran progresión le valió el salto a la NBA esta misma temporada de la mano de los Utah Jazz, donde aprovechó la oportunidad de un contrato corto para disputar cinco partidos", precisó el Breogán en su comunicado.

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"En ellos promedió 5,2 puntos, 8,4 rebotes, 2,8 asistencias, 1,6 robos y 0,8 tapones por encuentro, exhibiendo una polivalencia defensiva y de rebote de primer nivel, de la que ahora disfrutará el Pazo", recalcó el texto.

Luego el club breoganista apuntó que "es también uno de los valores destacados de la selección de la República Dominicana". "García se encuentra en estos momentos jugando con los Utah Jazz en la NBA Summer League de Las Vegas, antes de unirse al proyecto celeste", zanjó la nota.

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