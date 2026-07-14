Muere a los 91 años el escritor Luis Goytisolo, autor de 'Antagonía' y 'Las afueras'

El escritor Luis Goytisolo ha fallecido este lunes en Vimbodí (Tarragona) a los 91 años de edad, según ha confirmado la Real Academia Española (RAE).

Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) se inició desde muy niño en la literatura y se convirtió en uno de los miembros más activos del Círculo de Barcelona, núcleo básico y germen de la Generación del Cincuenta.

Entre los galardones que recibió por su obra literaria destacan el Premio Ciudad de Barcelona (1977) por 'Los verdes de mayo hasta el mar', el Premio de la Crítica de Narrativa en Castellano (1984) por 'Estela del fuego que se apaga', el Premio de la Fundación Pablo Iglesias (1986) por 'Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza', el Premio Nacional de Narrativa (1993) por 'Estatuas con palomas', el Premio Anagrama de Ensayo por 'Naturaleza de la novela' (2013) o el Premio Internacional Carlos Fuentes (2018), en reconocimiento a su obra y su lenguaje autorreflexivo.

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También el Premio Nacional de las Letras Españolas (2013), cuyo jurado destacó su obra narrativa, "siempre comprometida con la búsqueda de nuevos territorios literarios", pero en especial su emblemática tetratología, 'Antagonía', que supuso "un hito en la reciente historia de la novela española al aunar historia, narración y reflexión literaria".

Asimismo, Goytisolo era miembro de la Real Academia Española desde marzo de 1994, donde ocupaba el sillón C, y era colaborador habitual de prensa nacional y extranjera, director de la revista 'Letra Internacional' y guionista de documentales producidos por TVE como 'Índico' y 'Mediterráneo'.

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