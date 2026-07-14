VÍDEO: Luis de la Fuente: "La presión es la responsabilidad de todos con nosotros mismos y nuestro país"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente aseguró que ser favorito "no significa nada" y que no le parece "decisivo" de cara a medirse este martes a Francia en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a Francia, dejando claro que "la presión es la responsabilidad" que tienen con ellos mismos y el país, y que le dirá a sus jugadores que están "en un escenario único, que sabe Dios si puede ser repetible".

"Desde el principio he dicho que el que te digan que eres favorito o no, no significa nada. Es decir, ¿es decisivo o no es decisivo? No, lo que sí es verdad es que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones. No vale para nada el favorito o no favorito, no me voy a meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad de todos con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente", señaló De la Fuente en rueda de prensa.

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El técnico insistió en que es "un privilegiado" y que deben disfrutar de ser "protagonistas" de un partido así, que deben afrontar "con la responsabilidad que esto conlleva". "Nunca hemos esquivado la responsabilidad, siempre jugamos con ella porque sabemos lo que representamos, pero también disfrutando de algo tan bonito", apuntó.

"Tengo orgullo y nostalgia del tiempo que ha transcurrido, de verles cómo han ido cumpliendo los pasos y los pronósticos que ya hace muchos años teníamos con ellos. Y siempre hablábamos de cerrar el círculo, no queremos que sea en el Mundial, que este sea otro paso más porque somos unos competidores natos. Es verdad que sería una bonita guinda de poner en el pastel ganar un Mundial, sabiendo que es muy difícil, pero ¿y si, sí?", expresó.

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El de Haro recalcó que ya tienen "muy estudiada" a Francia, a la que conocen "muy bien" desde hace tiempo, y que saben que "tiene futbolistas también de una dimensión futbolística excepcional". "Pero nosotros también y el tema de este juego es intentar imponer las características y el estilo de uno, e intentar minimizar y controlar las potencias y las fortalezas del rival", advirtió.

"En cualquier caso, nosotros vamos a estar muy pendientes de estos jugadores, ayudándonos mucho en los duelos, ganando duelos, y luego siendo protagonistas del encuentro con nuestro estilo, intentando imponerlo", añadió al respecto.

El riojano cree que este partido y el del año pasado en la Liga de Naciones son "diferentes por muchos motivos". "Se aprende de todo. Lo que trataremos es de repetir esos escenarios que nos fueron favorables las situaciones y otros que no lo fueron tanto como recordamos los últimos 15 minutos que pasamos de un 5-1 a un 5-4. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado con los contraataques de Francia que son muy peligrosos", detalló.

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"Yo creo que Francia es ahora mucho mejor selección porque los jugadores, como los nuestros, han ido creciendo. Mbappé ha mejorado más, Dembélé ha mejorado más, Pedri también, en sus prestaciones individuales, en su experiencia, en su dominio del control de las situaciones", remarcó.

"DISFRUTEMOS DE ESTE MOMENTO, SOMOS UNOS PRIVILEGIADOS"

"Siempre hay que mejorar", insistió De la Fuente. "Es un partido de máxima exigencia, es una semifinal, y no es que sólo hay que mejorar, hay que tener cuidado con no cometer errores, con no dar opciones al rival, en intentar llevar el control lo máximo posible y ser contundentes tanto en la fase defensiva como la ofensiva, ese es el margen de mejora que debemos demandar a nuestros jugadores para competir para ganar porque si te conformas con lo que has hecho hasta ahora, normalmente no salen bien las cosas", avisó.

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A Lamine Yamal, que el lunes cumplió 19 años, le dirá que esté tranquilo y que disfrute". "Sobre todo, fuera ansiedad, que disfrute del fútbol como él lo sabe hacer. Reitero que su gran día está por llegar en el Mundial. Espero que sea mañana, y si no, en la final, si podemos pasar", subrayó el riojano.

A los jugadores les dirá igualmente que salgan "a disfrutar". "Estamos en un escenario único, que sabe Dios si puede ser repetible, pero sobre todo que seamos nosotros mismos. Es obligatorio pensar que tenemos ganas de llegar a la final, pues vamos a darlo todo por llegar", remarcó. "Siempre he trasladado a los jugadores y a mi gente que si quieres conseguir algo importante en la vida, hay que dejar siempre algo en el camino, y sufrir mucho", recalcó.

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"Disfrutemos de este momento, somos unos privilegiados. Vamos a jugar al fútbol y tenemos un potencial futbolístico excepcional. Hagamos lo que sabemos hacer. Esa es la expresión que les meto. Creo que es algo bueno afrontar los partidos de esa manera, a nosotros nos va bastante bien", ahondó De la Fuente.

A nivel personal, se acuerda "mucho" de su "familia". "De mis padres y de mi hermano que falleció hace tres años también, les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo. Me acuerdo mucho todos los días de ellos", se sinceró visiblemente emocionado.

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Preguntado por Pedri González y Fabián Ruiz, recordó que "los matices" que le dan cada uno vienen de "sus características diferentes", aunque ambos le ofrecen el "acompañamiento a ese '6' y de cercanía y de relación con el '10'. Entonces si tengo esa duda, pondremos a los dos y se acabó el problema", expresó con una sonrisa.

"Es que tengo una suerte tremenda porque hay 26 futbolistas y los detalles que nos invitan a tomar una decisión sobre un jugador u otro es exclusivamente en nuestro punto de vista. En ese punto estoy muy tranquilo porque me equivoco poco y porque son tan buenos que a quien pongamos, a quien elijamos, lo hacen bien siempre", añadió.

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