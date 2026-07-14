Fiscalía marroquí dice que Lmrabet fue detenido por presuntas "injurias y difamación"

Rabat, 14 jul (EFE).- El periodista crítico marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, fue arrestado el domingo en Marruecos en virtud de varias órdenes de búsqueda por los presuntos delitos de difamación e injurias en la publicación de una serie de contenidos digitales, según informó este martes la Fiscalía marroquí.

El fiscal del rey ante el Tribunal Correccional de Casablanca señaló que Lmrabet fue puesto bajo custodia policial a efectos de la investigación "con el fin de ser interrogado sobre los hechos que se le imputan, respetando plenamente todas las garantías procesales que le reconoce la ley y el principio de presunción de inocencia", de acuerdo con un comunicado divulgado a través de la agencia oficial de noticias marroquí MAP.

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El periodista, con pasaporte francés, es sospechoso de delitos relacionados con "la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley".

La Fiscalía detalló que Lmrabet fue arrestado en el aeropuerto de Tánger (norte) y trasladado a la sede de la Brigada Nacional de la Policía Judicial de Casablanca por su calidad de unidad encargada de la investigación.

"El interesado será puesto a disposición de esa misma Fiscalía una vez concluida la investigación, a fin de que se adopten las medidas y consecuencias jurídicas que correspondan", se lee en la nota.

Lmrabet (Tetuán, 1959) es conocido por sus críticas contra las autoridades marroquíes. Procesado en varias ocasiones y encarcelado por su actividad periodística, en 2005 Marruecos le prohibió ejercer el periodismo durante diez años tras un reportaje sobre los saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia), y se instaló en Barcelona.

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En los últimos años, Ali Lmrabet ha colaborado con medios internacionales de España, Francia y Reino Unido, entre otros países, y conduce un podcast sobre política marroquí.

La detención de Lmrabet se produce en vísperas de la visita a Rabat del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prevista esta semana.EFE