Dos heridos por asta en el último encierro de San Fermín, con toros de Jandilla

Dos varones han resultado heridos por asta en el último encierro de San Fermín, protagonizado por toros de Jandilla, uno en el tramo del Ayuntamiento y otro en Telefónica, según las primeras informaciones sanitarias.

En concreto, el corneado en el Plaza del Ayuntamiento ha sufrido una herida por asta en la cara interna del muslo, mientras que el de Telefónica ha sufrido una cornada en torax.

Desde el centro hospitalario se ha dado cuenta de nueve atenciones, con siete trasladados por traumatismos. Así, desde la Plaza del Ayuntamiento, ha sido evacuado un varón con traumatismo craneal; desde Estafeta, otro con traumatismo en extremidad inferior derecha, y desde Telefónica, un traumatismo de muñeca.

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Desde Estafeta, ha sido trasladado al HUN un varón con traumatismo craneal y costal y desde Santo Domingo, un varón con traumatismo en brazo.