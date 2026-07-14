Al menos 10 muertos por el derrumbe de un tejado durante las lluvias en Pakistán

Islamabad, 14 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y otras once resultaron heridas al derrumbarse el tejado de una vivienda durante las lluvias torrenciales registradas en la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informaron este martes las autoridades locales.

"Es profundamente triste que diez personas, entre ellas mujeres, hayan perdido la vida en este trágico incidente", declaró el ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, Shafi Jan, en un comunicado.

El ministro señaló que los equipos de rescate llevaron a cabo una operación para recuperar a las personas atrapadas bajo los escombros, mientras que los supervivientes heridos reciben tratamiento médico en hospitales cercanos.

El suceso se produjo la noche del lunes en la localidad de Malagin, en el distrito de Kohat, después de que la zona se viera azotada por fuertes lluvias.

Según el servicio de emergencias Rescue 1122, el techo colapsó cuando familiares y vecinos se encontraban reunidos para celebrar el nacimiento de un niño.

Khyber Pakhtunkhwa es una de las provincias de Pakistán más vulnerables durante la temporada del monzón, ya que muchas comunidades rurales viven en casas de adobe o en estructuras antiguas propensas a derrumbarse bajo la lluvia constante, mientras que el terreno montañoso aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

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Los datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres muestran que los incidentes relacionados con el monzón han dejado al menos 26 muertos y 91 heridos en todo el país desde el pasado 26 de junio.

Solo los derrumbes de viviendas representan la mitad de las muertes vinculadas al clima durante este periodo. En Khyber Pakhtunkhwa, las autoridades han reportado daños en 75 casas, 28 de ellas completamente destruidas, según los datos oficiales. EFE