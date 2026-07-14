Meloni expresa sus condolencias en Doha al emir catarí por la muerte de su padre

El Cairo, 14 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Georgia Meloni, fue este martes la primera lideresa europea en acudir a Doha para ofrecer su pésame a Catar tras la muerte del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, donde fue recibida por el actual emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, en una jornada en la que también llegaron otros líderes árabes y autoridades internacionales.

En un comunicado, el máximo órgano de Gobierno de Catar, el Amiri Diwan señaló que el emir recibió en el Palacio de Lusail a Meloni, "primera ministra de la amiga república italiana, y a la delegación que la acompañaba, quienes ofrecieron sus condolencias a su alteza por el fallecimiento" de su padre.

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El Gobierno de Italia enmarcó ayer el viaje en el vínculo de "provechosa colaboración institucional" entre Roma y el país del golfo Pérsico, y recordó que el actual emir estuvo presente en el funeral de Silvio Berlusconi, en junio de 2023.

Asimismo, el emir Bin Hamad Al Thani recibió a lo largo de la mañana de este martes a los presidentes de Egipto y el Líbano, Abdelfatah al Sisi y Joseph Aoun, respectivamente, en el Lusail, según informó la agencia oficial de noticias catarí, QNA.

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También acudieron a Doha para expresar sus condolencias al emir el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem al Budaiwi; y el de la Liga Árabe, el recién nombrado Nabil Fahmy; el presidente de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani; el líder del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed al Menfi; el presidente de Comoras, Azali Assoumani; y el vicepresidente de la Confederación Suiza y ministro de Exteriores, Ignazio Cassis.

Hoy se espera la llegada a Doha de más altos responsables de numerosos países del mundo para dar el pésame por el fallecimiento del exemir quien gobernó el país del Golfo desde 1995, cuando derrocó a su padre en un golpe de Estado blando, hasta que abdicó voluntariamente en 2013 en favor de su hijo, el actual jefe de Estado.

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Ayer, el emir catarí recibió al presidente sirio, Ahmed al Sharaa; el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, entre otros, recogió el Amiri Diwan.

Las autoridades cataríes anunciaron el domingo, tras enterrar al exemir, un luto general de cuatro días en todo el país "por la gran pérdida nacional", una medida que también anunciaron otros países de la zona como Kuwait, Baréin, Jordania y Sudán.

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El exemir es considerado el "padre" de la modernización de Catar, uno de los principales exportadores mundiales de gas, además de arquitecto de la diplomacia catarí que ha convertido al pequeño país del Golfo en mediador clave en varios conflictos de Oriente Medio y de países africanos. EFE

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