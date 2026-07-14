Mikel Oyarzabal: "Es un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece"

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal aseguró que le daba "igual" el rival del domingo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que saldrá del ganador del Argentina-Inglaterra de este miércoles, y pidió "disfrutar" de lo que considera "un momento histórico" al que hay que dar "el valor que merece".

"Me da igual, venga quien venga vamos a plantar el partido de la misma manera que lo hemos hecho hoy. Creo que es un momento para disfrutar, para no centrarnos tanto en lo que pase mañana. En el partido del domingo ya habrá tiempo de pensar en ellos, de analizarlos, pero creo que es un momento de disfrutar, un momento histórico que quizás no le damos el valor que merece el estar donde estamos, también hay que saber disfrutar estos momentos", señaló Oyarzabal a los medios tras la victoria ante Francia y preguntado por a quién prefería en la final.

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De su penalti que supuso el 0-1, el futbolista de Eibar estuvo tranquilo porque tenía "una idea en la cabeza". "Confiaba cien por cien en lo que iba a hacer y por suerte ha salido bien. Yo, tranquilo, tenía que intentar meterme en mi mundo, en mi película, en mi rutina para que lo que voy a hacer lo tenga claro", subrayó.

El de la Real Sociedad achacó "algo de culpa" al planteamiento y al juego del equipo para haber visto a una Francia tan gris. "Creo que la cosa ha salido bien. Teníamos el plan de partido claro y era no dejarles transitar, no dejarles espacio para correr porque en ese aspecto, con las características que tienen, son diferenciales", advirtió.

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"Pero creo que hemos estado juntos, sin darles esas oportunidades y luego con balón moviéndoles mucho la pelota, haciéndoles difíciles recuperar. Eso te desgasta por si luego también tienes opción de transitar y también aprovechar las ocasiones que hemos tenido", añadió Oyarzabal.

También le da "igual" si marca a no en una final, una de sus especialidades. "Si tengo que firmar ahora no meter gol para que el equipo gane, os he dicho mil veces que lo haría. Si tengo la oportunidad de hacerlo, encantado para ayudar al equipo, pero eso, que sea siempre en beneficio del equipo", sentenció.

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