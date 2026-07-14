Irán dice que sigue vendiendo crudo pese a que EE.UU. revocó la exención de las sanciones

Teherán, 14 jul (EFE).- El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Pakneyad, afirmó este martes que las exportaciones de crudo del país continúan "con normalidad" pese a que Estados Unidos revocó la exención temporal de las sanciones petroleras prevista en el memorando de entendimiento para la paz y mientras Washington restablece el cerco naval sobre la República Islámica.

"A pesar de la cancelación de la exención de 60 días las exportaciones de petróleo de Irán continúan con normalidad y no se prevé que surjan problemas en este ámbito", escribió Pakneyad en su canal de Telegram.

El ministro explicó que el Ministerio de Petróleo iraní diseñó hace años mecanismos para sortear las sanciones estadounidenses y que esas estructuras nunca fueron desmanteladas, ni siquiera durante el periodo en el que estuvo vigente la exención temporal.

Según la cláusula 10 del memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington a mediados de junio, Estados Unidos se comprometía a suspender las sanciones al petróleo iraní durante un periodo de 60 días, en el que ambas partes negociarían un acuerdo definitivo de paz.

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Sin embargo, Washington revocó la semana pasada la licencia que levantaba temporalmente esas sanciones, en respuesta a lo que consideró acciones "totalmente inaceptables" de Teherán en el estrecho de Ormuz, tras varios ataques contra buques que transitaban por esa vía marítima.

"Los estadounidenses, siguiendo su práctica habitual, incumplieron sus compromisos y, en la práctica, violaron el artículo 10 del memorando de entendimiento relativo a las exenciones de 60 días", sostuvo el ministro iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció además anoche el restablecimiento del cerco naval contra la República Islámica a partir de este martes, una práctica que ya aplicó entre mediados de abril y junio en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán tras el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

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El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, reconoció recientemente que durante el anterior bloqueo las exportaciones petroleras de Irán quedaron prácticamente paralizadas.

El restablecimiento del cerco naval llega en un momento de máxima tensión entre ambos países por las ofensivas iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y los ataques estadounidenses contra objetivos militares en el sur de Irán.

En respuesta, la República Islámica ha lanzado misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros países. EFE