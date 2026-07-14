Francia, decepcionada por el fin del sueño de los Bleus, eliminados por la Roja

París, 14 jul (EFE).- Francia encajó este martes con decepción el final del sueño de los 'Bleus' de ganar la Copa del Mundo de fútbol al ser dominados y eliminados por 'La Roja' en la semifinal (0-2), con lo que disputará la final el próximo domingo frente a Argentina o Inglaterra.

La selección francesa de fútbol "no pudo superar a una dominante España" este martes en Dallas (Estados Unidos), destaca el diario Le Monde, en una valoración de una victoria española "bien merecida" ampliamente compartida por los medios de comunicación en Francia, que encajó la derrota el día de su Fiesta Nacional del 14 de julio.

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"El accidente en Dallas", titula el diario deportivo L'Equipe, que habla de una selección francesa "asfixiada en todos los aspectos del juego" por lo que perdió "lógicamente" en las semifinales del Mundial contra una "impresionante" selección española, que repitió la hazaña contra Les Bleus después de la Eurocopa 2024.

L'Equipe destaca que la eliminación de los Bleus (Azules) en Arlington se produjo en un partido dominado de principio a fin por el conjunto español, y destaca que el encuentro se decantó en la primera parte con un penalti cometido por Lucas Digne sobre Lamine Yamal, que Mikel Oyarzabal convirtió en el 1-0. Poco después, Francia sufrió además la lesión de William Saliba, sustituido por Maxence Lacroix.

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Sin capacidad de reacción y con una actuación muy discreta de su tridente ofensivo, los Bleus apenas generaron peligro, analiza el principal rotativo deportivo francés. España amplió la ventaja en el minuto 58 con un gol de Pedro Porro tras una combinación con Dani Olmo y controló el resto del partido sin sobresaltos, añadió.

Consideró que Kylian Mbappé dispuso de un par de ocasiones en la segunda mitad, pero Francia nunca encontró el camino para inquietar a una España que disputará la final del Mundial el 19 de julio contra el ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

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"El sueño se acabó para los Bleus, eliminados sin contemplaciones del Mundial por La Roja", titula, por su parte, Le Figaro, que habla sin paliativos de "enorme decepción".

Muy crítico con la actuación de los Bleus tras la derrota ante España en las semifinales del Mundial, al considerar que el equipo de Didier Deschamps estuvo "completamente desbordado" y ofreció una de sus peores actuaciones de los últimos años.

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Le Figaro calificó además la eliminación como un "desastre total", al subrayar que Francia, que aspiraba a conquistar una tercera estrella, nunca estuvo a la altura de una selección española que dio "una auténtica lección de fútbol".

El principal diario conservador destacó la superioridad de la Roja "en todos los aspectos" y coincidió en que el triunfo español fue "merecido". También cargó contra el pobre rendimiento ofensivo de Francia, con Kylian Mbappé y Michael Olise desaparecidos, y señaló errores decisivos como el penalti cometido por Lucas Digne y la fragilidad defensiva mostrada durante todo el encuentro.

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"Es triste, pero ganó el mejor equipo", resumió Le Figaro, que calificó la primera parte francesa como "los peores 45 minutos en el peor momento posible".

"El equipo francés fue arrollado por la ola roja española", señaló Le Parisien, que se lamentó de la "cruel decepción" en Francia, y también cargó contra la actuación de la selección francesa y calificó la derrota ante España como una "lección de fútbol" y "casi una paliza", al considerar que los Bleus nunca encontraron respuesta al juego de la Roja.

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El diario destacó la superioridad del conjunto de Luis de la Fuente, al que definió como una "fuerza implacable" y el gran favorito para conquistar el Mundial, mientras que Francia quedó "atónita, superada y herida" por el dominio español.

El análisis subrayó que Kylian Mbappé fue incapaz de influir en el partido ante una defensa española que "cerró todos los espacios", al tiempo que Michael Olise y Ousmane Dembélé fueron anulados por completo. También señaló que el penalti cometido por Lucas Digne y la lesión de William Saliba agravaron una noche en la que "todo salió mal" para los franceses.

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Según Le Parisien, la diferencia entre ambas selecciones sigue siendo "enorme" y el próximo seleccionador, Zinédine Zidane, tendrá la misión de reducir esa brecha.

El periódico concluyó que España ofreció su mejor actuación del torneo y recordó que "el fútbol sigue siendo un deporte colectivo", mientras que Francia "no estuvo a la altura" de una semifinal mundialista.