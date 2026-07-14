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Rayan Cherki: "Todos nos temían y nos derrotamos nosotros mismos"

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El centrocampista de la selección francesa Rayan Cherki se mostró muy crítico tras la eliminación este martes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y recalcó que fue "increíblemente duro" porque consideran que todas las selecciones temían a Francia y que fueron ellos mismos los culpables de la derrota ante una España "superior en todos los aspectos".

"Es increíblemente duro, lo teníamos todo para llegar hasta la final. Para ser sincero, creo que todos los equipos nos temían y el único equipo que nos derrotó fuimos nosotros mismos. Nos vencimos nosotros mismos, no fue ni por el arbitraje, ni por España, nos vencieron técnica y tácticamente", subrayó Cherki al micrófono de 'M6' y 'beIN Sport'.

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El jugador del Manchester City lamentó que no supieran "jugar al fútbol" como pueden hacerlo. "Los españoles jugaron como les gusta, y nosotros no y ahora estamos pagando las consecuencias", remarcó el internacional.

"Fueron superiores en todos los aspectos del juego y creo que lo desearon más. Es una lástima, porque estoy convencido de que seguimos siendo un mejor equipo que ellos, pero esta tarde, España fue superior. Incluso en un mal día, tenemos que mejorar un poco, tácticamente, técnicamente, en cuanto a garra. En todo", sentenció.

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