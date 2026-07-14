OHLA cae más de un 6% tras la colocación acelerada de JP Morgan del 6% de sus acciones por 36,9 millones

OHLA caía más de un 6% en Bolsa en los primeros compases de la jornada de este martes tras la colocación acelerada de JP Morgan del 6% de sus acciones por 36,9 millones de euros.

En concreto, los títulos de la constructora española se dejaban un 6,27% en torno a las 9.40 horas de la mañana, hasta los 0,4588 euros.

Esta bajada se entiende tras el movimiento del gigante bancario estadounidense JP Morgan, que ha colocado de forma acelerada 83 millones de acciones de OHLA, representativas del 6% de la compañía, con un descuento del 9% sobre el precio de mercado con el que cerró ayer la sesión, es decir, a 0,4884.

PUBLICIDAD

La entidad, que ha actuado como coordinador global y colocador único, ha colocado el paquete de títulos a un precio de 0,4446 euros.

Esta operación se enmarca en el acuerdo que los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de OHLA, han firmado con otro accionista relevante para adquirir 100 millones de acciones de la compañía por 44 millones, lo que les permitirá elevar su presencia en el capital en un 7,2%, hasta el 28,8%.

PUBLICIDAD

En concreto, sus sociedades Forjar y Solid Rock comprarán ese paquete accionarial a Inmobiliaria Coapa Larca, sociedad del también mexicano Julián Holze.

Así, a los efectos de financiar la transacción, Forjar y Solid Rock han suscrito con JP Morgan sendos contratos de derivados sobre las acciones, para lo que la entidad ha realizado este proceso de colocación acelerada dirigida a inversores institucionales.

PUBLICIDAD