Desarticulado un grupo que estafaba a hosteleros en la provincia de A Coruña al hacerse pasar por la compañía de la luz

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a hosteleros en la provincia de A Coruña mediante el método del "corte de luz", por el cual llamaban a los restaurantes y bares haciéndose pasar por la compañía eléctrica para exigir un pago inmediato por pagos atrasados para no quitar el suministro al local.

La operación 'Lightcall' se ha saldo con seis personas investigadas, ocho establecimientos perjudicados y un perjuicio económico de 10.951 euros, de los cuales se han recuperado 2.600 euros.

Esta operación, desarrollada por el Equipo@Milladoiro, especializado en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de A Coruña, ha permitido esclarecer ocho hechos delictivos cometidos contra bares, restaurantes y cafeterías de los municipios coruñeses de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón, Noia y Muxía.

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Los autores seleccionaban previamente a sus víctimas tras recopilar información detallada sobre los negocios, obteniendo datos como la dirección del establecimiento y la compañía comercializadora de suministro eléctrico. Con esta información, contactaban telefónicamente con los responsables de los locales haciéndose pasar por empleados de la empresa suministradora.

Durante la llamada, informaban a las víctimas de la existencia de una supuesta deuda pendiente y les advertían de que, en caso de no abonarla de forma inmediata, se procedería al corte del suministro eléctrico. "Para incrementar la presión y dificultar la capacidad de reacción de los afectados, las llamadas se realizaban habitualmente en horas de máxima actividad, coincidiendo con los servicios de comidas", explica la Guardia Civil en un comunicado este martes.

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Ante la posibilidad de sufrir la interrupción del suministro eléctrico en pleno horario de trabajo, las víctimas accedían a realizar los pagos exigidos. Una vez obtenida la primera transferencia, los estafadores trataban de conseguir nuevos ingresos al alegar supuestos errores en la operación o la necesidad de repetir el pago.

En total, se procedió a la investigación de cinco personas en las provincias de Almería, Cádiz, Girona y Málaga, así como en la localidad gaditana de Algeciras, además de la detención de un integrante del grupo en Vigo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Muros.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recuerda a empresarios y autónomos la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de llamadas.

"Ante cualquier requerimiento de pago urgente relacionado con suministros básicos, se recomienda verificar la información contactando directamente con la compañía suministradora a través de sus canales oficiales y desconfiar de cualquier solicitud de transferencia inmediata bajo amenazas de suspensión del servicio", señala la Guardia Civil.

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Asimismo, se aconseja comunicar cualquier intento de estafa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar la investigación y prevenir nuevas víctimas.