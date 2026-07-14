El último 14 de julio con Macron conmemora a Ucrania y el "despertar estratégico" europeo

París, 14 jul (EFE).- Francia celebra este martes su última Fiesta Nacional del 14 de julio bajo la presidencia de Emmanuel Macron con un desfile militar dedicado al apoyo a Ucrania y al "despertar estratégico" de Europa.

Medio millar de militares de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, entre ellos soldados ucranianos, abren este martes el desfile en los Campos Elíseos en un gesto simbólico de respaldo a Kiev.

De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el español Pedro Sánchez, así como los dirigentes de las instituciones europeas y de la OTAN, siguen el desfile desde la tribuna situada en la plaza de la Concordia.

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A su llegada a ese lugar de honor, Zelenski fue recibido con aplausos por el resto de líderes.

En su último discurso a las Fuerzas Armadas, Macron defendió la víspera que "Europa se está convirtiendo en una potencia" y afirmó que Francia y sus aliados están dispuestos a defender "la libertad y el derecho", "al precio de la sangre si fuera necesario".

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El mandatario sostuvo que el conflicto en Ucrania pone de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades militares europeas y aseguró que "debemos ganar las guerras de hoy", al considerar que la credibilidad del continente dependerá de su preparación para hacer frente a futuras amenazas.

Sus palabras se produjeron el mismo día que la reunión en París de la Coalición de Voluntarios, integrada por 37 países, que reiteró su compromiso de mantener el apoyo militar, financiero y civil a Kiev el tiempo que sea necesario.

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Los miembros de la coalición también anunciaron un refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y respaldaron la creación de una Coalición Antibalística impulsada por 10 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido, España e Italia, para acelerar la producción de sistemas de defensa e interceptores.

Anunciaron, además, ejercicios militares en los próximos meses en países vecinos a Ucrania para poner a prueba los planes de despliegue defensivo de la coalición internacional de apoyo a Kiev.

En declaraciones hoy a la cadena BFM TV desde los Campos Elíseos, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, definió este 14 de julio como "el desfile del despertar estratégico europeo", que simboliza la unidad de Europa.

Según explicó, la presencia de 37 altos representantes de la Coalición de Voluntarios demuestra que los países europeos están "aún más unidos" y decididos a trabajar conjuntamente por la paz y la seguridad del continente.

La exhibición aérea de la Patrulla de Francia, acompañada por dos cazas Mirage 2000 pilotados por tripulaciones franco-ucranianas, dará comienzo al desfile militar a las 10:20 horas (08:20 GMT). España participa con un F18 y 21 militares.

El desfile de este año es el más numeroso, con más de 6.600 militares marchando a pie, unos 300 vehículos, 95 aeronaves, 31 helicópteros y 193 caballos de la Guardia Republicana.

Por primera vez, algunos aviones van equipados con maquetas de armamento para mostrar la modernización de las Fuerzas Armadas francesas.

El desfile también rinde homenaje a los militares franceses desplegados en el flanco oriental de la OTAN, especialmente en Estonia y Rumanía, así como a la Marina francesa, que celebra este año su 400 aniversario.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad. Un total de 70.000 policías y gendarmes vigilarán las celebraciones en todo el país y, en París, el acceso del público a los Campos Elíseos requiere por primera vez un código QR y un documento de identidad.

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El operativo también contempla posibles celebraciones por la semifinal del Mundial de fútbol que enfrenta este martes a Francia y España, ante el riesgo de concentraciones multitudinarias en caso de victoria del combinado francés.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió de que las fuerzas de seguridad actuarán de forma inmediata ante cualquier alteración del orden público o acto de violencia. EFE

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