Agencias

El Rey defiende el talento joven y que "progresar juntos" es un ejercicio de responsabilidad

Guardar
Google icon
Imagen G3JQPKKZMFHX3EHBO2UXNZRPXM

El rey Felipe VI ha abogado por impulsar el talento de los jóvenes, labor que asegura que lleva a cabo la Fundación Princesa de Girona, y ha defendido que "progresar juntos es la única cosa que tiene sentido" y que es un ejercicio de responsabilidad.

Lo ha dicho este martes en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que también ha asistido la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre otras personalidades.

PUBLICIDAD

Ha destacado que la fundación continúa adelante con su propósito de acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y dar oportunidades para ponerlas al servicio de la sociedad, ya que afirma que ellos "son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Parlamento italiano rechaza incluir listas paritarias en la ley electoral de Meloni

Infobae

Investigan el retiro de un antimonumento de personas desaparecidas en Ciudad de México

Infobae

Israel libera al periodista palestino Al Saadi, sin cargos y tras casi dos años en prisión

Infobae

Policía antiterrorista dice que exdiputada británica fue asesinada en "ataque deliberado"

Infobae

Alemania recuerda cinco años después las inundacions de 2021, con 180 muertos

Infobae