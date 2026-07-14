El Rey defiende el talento joven y que "progresar juntos" es un ejercicio de responsabilidad

El rey Felipe VI ha abogado por impulsar el talento de los jóvenes, labor que asegura que lleva a cabo la Fundación Princesa de Girona, y ha defendido que "progresar juntos es la única cosa que tiene sentido" y que es un ejercicio de responsabilidad.

Lo ha dicho este martes en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que también ha asistido la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre otras personalidades.

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Ha destacado que la fundación continúa adelante con su propósito de acompañar el talento de los jóvenes, ayudar a su desarrollo y dar oportunidades para ponerlas al servicio de la sociedad, ya que afirma que ellos "son fuente de progreso e innovación para encontrar respuestas a los nuevos desafíos".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)