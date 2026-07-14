El Parlamento italiano rechaza incluir listas paritarias en la ley electoral de Meloni

Roma, 14 jul (EFE).- El Parlamento de Italia ha rechazado este martes incluir la paridad de género en la reforma de la ley electoral propuesta por el Gobierno derechista de Giorgia Meloni, en el primer día de su tramitación en la Cámara de los Diputados.

La idea de imponer la paridad en la elaboración de las listas electorales había sido propuesta en una enmienda conjunta de las formaciones del bloque opositor: el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verde e Izquierdas (AVS).

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Finalmente, la enmienda ha sido rechazada al obtener 207 votos contrarios y 155 favorables.

La Cámara de los Diputados ha empezado a tramitar esta tarde la reforma de la ley electoral lanzada por la coalición derechista de Meloni justo antes de la pausa estival y de cara al último año de la legislatura.

El objetivo, según sus impulsores, es garantizar gobiernos más estables y, para ello, la novedad más destacada es la introducción de un premio en escaños -70 entre Cámara Baja y Senado- para la lista o coalición que alcance el 42 % de los votos en los comicios.

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La reforma ha sacudido la política italiana y ni siquiera convence del todo a los aliados de Meloni, que han titubeado a la hora de apoyar algunos aspectos como las listas con un líder blindado y el resto de candidatos sujetos a la preferencia del elector.

A su llegada al Parlamento, la propuesta de ley electoral ha recibido alrededor de doscientas enmiendas y la negativa de la oposición en bloque.

La votación final de esta reforma en la Cámara de los Diputados se espera a finales de esta semana para después pasar al Senado para su tramitación definitiva. EFE