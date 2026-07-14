El Gobierno italiano extiende a los menores su polémica doctrina de 'retención preventiva'

Roma, 14 jul (EFE).- El Gobierno de Italia ha aprobado este martes un proyecto de ley que permitirá retener de forma preventiva a menores de edad que puedan poner en riesgo una manifestación pública, ampliando así esta polémica doctrina de seguridad.

El pasado febrero, el Gobierno italiano aprobó un paquete de medidas que incluían la 'retención preventiva' durante algunas horas de personas consideradas peligrosas antes de una manifestación pública, entre otras disposiciones.

Ahora, ha sacado adelante otro proyecto de ley que "extiende esta disciplina también a menores de edad", según indicó en una rueda de prensa el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

La intención es evitar que personas consideradas susceptibles de "alterar el orden público" puedan, por ejemplo, acceder a las zonas de ocio nocturno más concurridas.

"Se trata de personas que, en operaciones policiales específicas destinadas a prevenir delitos que alteren el orden público como, por ejemplo, las zonas de ocio nocturno, existan motivos fundados para considerar que podrían llevar a cabo conductas que supongan un peligro para la seguridad pública", señaló el ministro.

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Piantedosi confirmó que a la hora de retener 'preventivamente' a una persona se involucrará a todos los cuerpos de seguridad, incluida la Policía local.

El pasado febrero, el Ejecutivo italiano justificó aquel primer paquete de medidas sobre seguridad por una manifestación en Turín (norte) que se saldó con violentos choques y numerosos policías heridos y por un apuñalamiento en un colegió de la ciudad de La Spezia (norte).

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Por aquel entonces la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que el objetivo de la denominada 'detención preventiva' era prevenir la presencia de "grupos organizados y dedicados a la violencia que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse". EFE