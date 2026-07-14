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El Arsenal traspasa al extremo belga Leandro Trossard al Besiktas

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El extremo belga Leandro Trossard, de 31 años, ha sido traspasado del Arsenal FC al Besiktas JK, según informaron este martes ambos clubes después de que el propio futbolista viajase a Turquía para someterse al pertinente reconocimiento médico.

"Tras acordarse el precio del traspaso, Leo, de 31 años, ha recibido permiso para viajar a Estambul para someterse a un reconocimiento médico y completar los trámites de su fichaje por el club de la Süper Lig", indicó el Arsenal en su página web.

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"Proporcionaremos más información una vez que se haya completado la transferencia", concluyó el breve mensaje de la entidad londinense. Por su parte, el conjunto turco retransmitió a través de su canales oficiales la llegada de Trossard a tierras turcas, en aras de concretar el fichaje.

Con los 'gunners', Trossard disputó 123 partidos de la Premier League durante las cuatro últimas temporadas, marcando 37 goles y dando 24 asistencias, y también participó en 34 encuentros de la Champions League, logrando siete goles y dando nueve asistencias. Además, conquistó una Community Shield (2023-24) y un título de Premier League (2025-26).

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