EE.UU. autoriza un plazo de dos meses para cerrar operaciones con sancionados por Irán

Washington, 14 jul (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este martes un período de gracia hasta el 12 de septiembre para concluir operaciones financieras y marítimas relacionadas con personas y buques sancionados ese mismo día en el marco de las medidas impuestas contra sectores vinculados a Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió la Licencia General Z, que permite el cierre ordenado de transacciones, el atraque y salida de embarcaciones, reparaciones de emergencia, la protección de las tripulaciones y la descarga de cargamentos embarcados antes del 14 de julio.

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El condicionante, de la medida aprobada por el Tesoro, es que siempre que esas actividades no se realicen en puertos de Irán o de Rusia.

La autorización establece que cualquier pago a las personas bloqueadas deberá efectuarse en cuentas bloqueadas con intereses en Estados Unidos y aclara que la licencia no permite celebrar nuevos contratos comerciales ni realizar operaciones prohibidas por otras sanciones estadounidenses contra Irán.

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El documento fue emitido al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, firmada en 2020, y busca facilitar el desmantelamiento ordenado de las relaciones comerciales existentes con las personas y embarcaciones sancionadas, al tiempo que limita riesgos para la seguridad marítima y el medioambiente.

La nueva medida fue aprobada en medio del intercambio de ataques en el golfo Pérsico, entre Estados Unidos e Irán desde la semana pasada, lo que puso fin al alto el fuego pactado en el memorando de entendimiento del pasado 17 de junio para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

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Además, Trump anunció este martes que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado para permitir el tránsito por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos. EFE