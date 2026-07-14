Controlado un incendio forestal en un paraje de Jun que obligó a movilizar cinco medios aéreos

El Plan Infoca ha dado por controlado poco después de la medianoche de este martes 14 de julio el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad granadina de Jun (Granada) que obligó este lunes a desplegar hasta cinco medios aéreos.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha podido ser controlado a las 00.30 horas y se continúan trabajando en la zona en tareas de remate y liquidación.

Durante la jornada de este lunes trabajaron en la extinción del fuego 42 efectivos por tierra y tres vehículos autobomba, además del despliegue de hasta cinco medios aéreos.