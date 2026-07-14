Cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso a 30 kilómetros de su costa

Cracovia (Polonia), 14 jul (EFE).- Dos cazas polacos interceptaron este martes un avión de reconocimiento ruso Il-20 que sobrevolaba aguas internacionales en el mar Báltico, a unos 30 kilómetros de la costa de Polonia, informó el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Hoy, pasadas las 12:00 del mediodía (10.00 GMT), sobre el mar Báltico, a unos 30 kilómetros de Ustka, en aguas internacionales, dos de nuestros aviones de combate interceptaron un avión de reconocimiento ruso Il-20", señaló Kosiniak-Kamysz

"Tras establecer contacto y ordenarle que abandonara el espacio aéreo, el avión se dirigió hacia Rusia", abundó.

Kosiniak-Kamysz confirmó que "este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para reconocer nuestros sistemas de defensa aérea".

"La Federación de Rusia libra constantemente una guerra híbrida, realiza labores de reconocimiento y es hostil hacia todos los Estados miembros de la OTAN", aseguró el responsable de Defensa polaco.

"Este suceso pone de manifiesto una vez más lo peligrosa que es la Federación Rusa" lo que, según dijo Kosiniak-Kamysz, "debería hacer pensar a quienes cuestionan el apoyo militar a Ucrania".

Como explicó Kosiniak-Kamysz, tras establecer contacto con el avión y emitir las señales pertinentes para que abandonara la zona, la aeronave rusa se retiró en dirección a su territorio.

El proceso de interceptación en aguas internacionales requiere que los pilotos identifiquen el objetivo mediante sistemas optoelectrónicos y contacto visual, y estableciendo comunicación, si es necesario, para escoltarlo fuera del área de responsabilidad polaca.

El ministro subrayó, en referencia a la presencia rusa en el mar Báltico, que "esta amenaza directa" fue ratificada unánimemente por los miembros de la OTAN en la reciente cumbre de Ankara, donde la Alianza Atlántica señaló a Rusia como su "mayor peligro".

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En lo que va de año se han registrado al menos una docena de incidentes similares: en marzo y abril de 2026, sendas patrullas de cazas F-16 polacos ya interceptaron aviones Ilyushin Il-20 de reconocimiento que volaban sin plan de vuelo y con el transpondedor apagado, lo que Varsovia describió como "provocaciones recurrentes".

Polonia desempeña un papel destacado en las misiones de patrulla aérea de la OTAN en el Báltico por su cercanía con el enclave ruso de Kaliningrado, que es base de un importante contingente militar ruso al que Polonia responsabiliza, entre otras acciones hostiles, de causar interferencias en las señales de GPS . EFE

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