Cambian de estadio partido entre Universidad Central y Santos tras terremotos en Venezuela

Asunción, 14 jul (EFE).- El partido entre la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Santos de Brasil por la Copa Sudamericana, previsto para el próximo 21 de julio, se disputará en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia y no en Caracas, después de los terremotos del pasado 24 de junio, anunció este martes la Conmebol.

En un escueto comunicado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) indicó que el encuentro, originalmente previsto en el estadio Olímpico de la UCV, se jugará a las 20:30 hora local (00:00 GMT).

El cotejo hace parte de la fase de playoffs o repechaje de la Copa Sudamericana entre el tercero de cada grupo de la Libertadores y el segundo de este torneo regional.

El conjunto caraqueño, que en diciembre pasado se consagró como campeón absoluto del fútbol venezolano después de 68 años, terminó en el tercer lugar del Grupo H de la Libertadores, tras el líder Independiente del Valle, de Ecuador, y del argentino Rosario Central.

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Mientras que el Santos quedó en el segundo lugar de la llave D de la Sudamericana, que encabeza el club paraguayo Recoleta.

Los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, que golpearon con fuerza el estado costero de La Guaira y varias zonas de Caracas, la capital venezolana, han dejado 4.490 fallecidos y 16.740 heridos, así como incontables daños materiales. EFE