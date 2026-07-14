Fráncfort sube un 0,13 % tras la caída de la inflación en EEUU

Fráncfort (Alemania), 14 jul (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió hoy un 0,13 %, tras la publicación de la caída de la inflación en EEUU, que reduce la presión para que la Reserva Federal (Fed) tenga que subir sus tipos de interés rápidamente.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,13 % al cierre, hasta 25.147,03 puntos.

La inflación bajó en junio en EEUU hasta el 3,5 %, desde el 4,2 % en mayo, caída que fue mayor de lo previsto tras la moderación del encarecimiento de la energía durante el alto el fuego en Irán .

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El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en el Congreso que la entidad no tolerará una inflación persistentemente elevada.

Antes la renta variable había caído debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz y el consiguiente encarecimiento del petróleo, que puede incrementar la inflación.

EEUU atacó sistemas de defensa de Irán, que respondió con ataques a buques petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra Jordania y Baréin.

El precio de petróleo subió más como consecuencia del cierre de Ormuz y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que restablecerá el bloqueo naval a Irán y que Washington cobrará un 20 % de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho.

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El barril de Brent, de referencia en Europa, se pagó a casi 87 dólares ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio, muy por encima de los 70 dólares que costó durante el alto el fuego.

El distribuidor de químicos Brenntag avanzó un 2,4 %, hasta 59,66 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy subió un 2,3 %, hasta 154,12 euros, después de informar de que va a cambiar su nombre a Omterra.

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El fabricante de semiconductores Infineon subió un 2,1 %, hasta 71,82 euros, pero el de software para empresas SAP perdió un 2,8 %, hasta 136,72 euros.

La compañía e tecnología sanitaria Siemens Healthineers bajó un 3,6 %, hasta 34,29 euros, y el portal inmobiliario Scout24 cedió un 1,8 %, hasta 72,75 euros. EFE