Agenda informativa multisoporte América para el martes 14 de julio de 2026

VENEZUELA

- El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores que formó parte del Legislativo de 2015 anunciaron el comienzo de una agenda de trabajo el próximo 1 de agosto para el fortalecimiento de la democracia del país caribeño, que vive una tragedia por los terremotos del pasado 24 de junio.

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- Venezuela sigue adelante con su plan para hacer frente al problema de las miles de personas que se han quedado sin vivienda por los devastadores efectos del doble terremoto del 24 de junio. (Texto) (Foto) (Video)

- La búsqueda entre los escombros tras los terremotos en Venezuela deja víctimas colaterales que acuden a varios de los catorce hospitales de campaña instalados, principalmente en La Guaira. (Texto) (Foto) (Video)

- ICEX España ofrece una conferencia virtual sobre los retos y oportunidades de invertir en Venezuela. (Texto)

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump mantiene una reunión bilateral con el primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, para impulsar la cooperación en sectores como el de hidrocarburos. (Texto) (Foto) (Video)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado para permitir el tránsito por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos. (foto) (video)

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- La banca estadounidense inaugura este martes la temporada de resultados del segundo trimestre con la publicación de las cuentas de JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup. (Texto) (Foto)

- Citigroup presenta los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el primer trimestre un beneficio neto atribuido de 5.800 millones de dólares, un 42 % más que un año antes. (Texto)

- Bank of America presenta los resultados del segundo trimestre de 2026, después de logar en el primero un beneficio neto de 8.155 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

- Goldman Sachs presenta los resultados del segundo trimestre de 2026, tras haber registrado en el primero un beneficio neto de 5.548 millones de dólares, un 17 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

- JPMorgan Chase presenta los resultados del segundo trimestre de 2026, después de registrar en el primero un beneficio neto de 16.460 millones de dólares, un 13 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

- Wells Fargo presenta los resultados del segundo trimestre de 2026, después de lograr en el primero un beneficio neto de 5.000 millones de dólares, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior. (Texto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobará una nueva resolución para extender el seguimiento de los ataques hutíes contra la navegación comercial en el mar Rojo. (Texto)

- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y los ministros designados de Hacienda y Comercio abordan la agenda del próximo Gobierno colombiano y sus vínculos con EE.UU. (Texto) (Foto) (Video)

- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de junio. (Texto)

- Florida aplica la inyección letal este martes al veterano Dennis Sochor por el asesinato de una mujer en 1982, con lo que se convierte en el décimo reo ejecutado en lo que va del año en el estado. (Texto)

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- El director musical venezolano Gustavo Dudamel y el administrador del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, detallan una campaña para la recuperación de Venezuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Twitter cumple veinte años convertido en X, una plataforma muy distinta de la que revolucionó la conversación pública en internet y que hoy busca redefinirse con la inteligencia artificial como eje de su estrategia. (Texto) (Foto)

- La casa Sotheby's subasta uno de los Tyrannosaurus rex más grandes y completos jamás descubiertos, por un precio estimado de entre 20 y 30 millones de dólares. (Texto) (Foto) (Video)

MÉXICO

- Con 79.000 toneladas de sargazo retiradas del estado mexicano de Quintana Roo en lo que va de 2026, autoridades ya han recogido más de la mitad del volumen que estimaban para todo el año. (Texto) (Foto) (Video)

- Organizaciones civiles abordan los riesgos y virtudes del proyecto Olinia, presentado por el Gobierno mexicano como una solución de movilidad urbana de bajo costo.4

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

GUATEMALA

- La académica mexicana Raquel Xochiquetzal Rivera presenta su investigación "Popol Wuj: memoria histórica y resistencia cultural del pueblo maya en Guatemala". (Texto) (Foto) (Video)

NICARAGUA

- Varias organizaciones presentan un atlas de la expansión de las concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, su ubicación, el origen del capital y su superposición con la red hídrica. (Texto)

EL SALVADOR

- En El Salvador, cientos de familias viven en edificios declarados con bandera roja por daños estructurales significados, lo que los pone en riesgo ante eventos como los recientes sismos en Venezuela. (Texto) (Foto) (Video)

COLOMBIA

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta los resultados del Censo Económico Nacional Urbano. (Texto)

- La Comisión del Centro Johns Hopkins para la Salud Humanitaria y The Lancet presentan un informe sobre salud, conflicto y desplazamiento forzado en Colombia. (Texto)

- El inmigrante colombiano que murió el lunes en Estados Unidos durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine fue identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y oriundo de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

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ECUADOR

- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de junio de 2026. (Texto)

BRASIL

- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe en São Paulo a su homóloga canadiense, Anita Anand, en un momento en que el Mercosur y Canadá ultiman un acuerdo comercial. (Texto) (Foto) (Video)

- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026. (Texto)

PARAGUAY

- La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos de Paraguay inicia una protestas de dos días para denunciar el "abandono del Estado al campo" y la falta de acceso a programas productivos. (Texto) (Foto) (Video)

ARGENTINA

- Julio Soria, uno de los custodios de la seguridad de Diego Armando Maradona durante sus últimos días, declarará en el juicio que busca esclarecer responsabilidades por la muerte del legendario futbolista. (Texto)

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde datos del índice de precios al consumidor en junio pasado, después de que en mayo se registrara una inflación interanual del 33,2 %. (Texto) (Foto) (Video)

- La Embajada de España en Buenos Aires ofrece una mesa de diálogo sobre el vínculo entre Argentina y España, con la presencia de la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla. (Texto) (foto)

URUGUAY

- El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, brinda detalles en una rueda de prensa sobre la visita que el papa León XIV hará este año a Uruguay. (foto) (video)

DEPORTES

Estados Unidos.- Guiada por Kylian Mbappé, Francia, actual subcampeona, se mide en la primera semifinal del Mundial FIFA 2026 a España, otra favorita, con Lamine Yamal como referente ofensivo. (Texto) (Foto) (Video)

Estados Unidos.- El Chicago Fire FC de la MLS presenta en rueda de prensa a su nueva estrella, el delantero polaco Robert Lewandowski, quien llega después de cuatro temporadas en el FC Barcelona. (Texto) (Foto) (Video)

Ecuador.- Comentarios de los partido entre Macará-Mushuc Runa y Manta-Delfín por la decimonovena fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

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