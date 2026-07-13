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Macron homenajea a senador Graham, muerto repentinamente y gran aliado republicano de Kiev

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París, 13 jul (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió tributo este lunes al senador estadounidense Lindsay Graham, que falleció repentinamente pasado 11 de julio a los 71 años y que estaba considerado el gran aliado del Partido Republicano de la causa ucraniana.

"Quiero rendir homenaje a la memoria del senador Lindsay Graham, que ha tenido un rol importante durante estos últimos años al lado de Ucrania, de los valores que nos unen y de los lazos transatlánticos", declaró Macron, al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, celebrada hoy en París.

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El presidente francés hizo esta declaración espontáneamente mientras saludaba el refuerzo de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia.

Graham, representante de Carolina del Sur y un reconocido 'halcón' en política exterior, se consolidó como el defensor más férreo de Ucrania dentro del Partido Republicano y se desempeñó como puente entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Kiev.

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Precisamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el domingo el fallecimiento de Graham, al que consideró un "ferviente defensor" del apoyo bipartidista y bicameral de Estados Unidos a Ucrania.

El propio Trump, quien fue muy crítico con Ucrania en el inicio de su mandato, también expresó su pesar el domingo por la muerte de Graham, a quien definió como "un auténtico Patriota estadounidense". EFE

(foto)

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