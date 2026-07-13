NASA revela que desplazamiento de tierra de 60 centímetros causó daños extremos en Caracas

Miami (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La NASA aseguró este lunes que los daños extremos que el reciente doble terremoto de Venezuela dejó en Caracas y en La Guaira fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre.

La agencia espacial estadounidense publicó este lunes una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre.

Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas.

"Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur", explicó en un comunicado, en el que señaló que las fallas acumularon tensión "durante un largo tiempo" antes de fracturarse.

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Al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra, de hasta 60 centímetros.

La gravedad del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que azotó el país el pasado 24 de junio y ya suma 4.561 fallecidos, provocó que se activara por primera vez el sistema de respuesta urgente de NISAR para cartografiar los daños de un gran sismo.

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Este procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para dar apoyo a las labores de respuesta ante desastres.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas por los terremotos se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el último balance difundido en redes sociales por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano.

Desde el pasado 24 de junio se han presentado 1.254 réplicas, según el Gobierno.EFE