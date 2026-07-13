Agencias

EE.UU. lanza una tercera noche de ataques contra Irán, afirma el Comando Central

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Washington, 13 jul (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

Según informó el CENTCOM en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado "muy duro" esta misma noche. EFE

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