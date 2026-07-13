EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán por tercera noche consecutiva

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este lunes una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que "golpearían" fuerte a Teherán durante la madrugada.

"A las 4.45 horas (10.45 en horario peninsular), el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán, por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", ha indicado en un breve comunicado.

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Esto se produce poco después de que el inquilino de la Casa Blanca haya asegurado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes. "No hay nada que ellos puedan hacer al respecto. No tienen nada. No tienen otra cosa que bocas grandes. Les conozco y están totalmente locos", ha indicado.