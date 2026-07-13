El senador republicano Mitch McConnell rompe su silencio y confirma que está vivo tras una caída y una neumonía

El veterano senador republicano Mitch McConnell se ha pronunciado tras casi un mes sin aparecer en público para subrayar que, pese a una caída y una "leve" neumonía, está vivo, un anuncio que llega en medio de las especulaciones sobre su salud de las últimas semanas, marcadas por su silencio, la tensión en el Partido Republicano por la ajustada mayoría que mantiene en la Cámara Alta estadounidense y unas sospechas acrecentadas tras el fallecimiento, este mismo fin de semana, de su compañero de filas Lindsey Graham.

"El mes pasado sufrí una caída que me llevó al hospital. Mis médicos confirmaron que no me fracturé ningún hueso ni sufrí una conmoción cerebral. No tuve un infarto ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Perdí el conocimiento brevemente y me llevaron al hospital", ha explicado en un comunicado sobre la razón que lo ha apartado de la vida pública últimamente y a la que se ha sumado "un caso leve de neumonía" que también le ha afectado, pese a la "excelente atención" recibida.

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Relacionando su caída con los "problemas de movilidad" derivados de "sobrevivir a la poliomielitis infantil" y que "no es que se hayan vuelto más fáciles de manejar con la edad", el senador por Kentucky desde 1985 ha atribuido su silencio al "instinto" de su "generación" a evitar "compartir la vulnerabilidad que conlleva envejecer".

De todos modos, ha querido tranquilizar a sus conciudadanos destacando haberse sometido "a todas las pruebas posibles para determinar la causa del incidente" y hacer todo lo que le piden para acelerar su recuperación. "De hecho, gracias a mi mejoría constante, he podido pasar del hospital a un centro de rehabilitación donde continuaré recuperando fuerzas", ha subrayado.

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Su versión coincide con la aportada por la oficina de su médico de cabecera en el mismo comunicado, donde, con todo, el doctor apunta a "varias caídas a lo largo del año, atribuidas a su condición posterior a la poliomielitis".

"Fue ingresado en el hospital hace cuatro semanas tras una caída en su domicilio en la que sufrió lesiones leves", ha precisado, antes de indicar que "una evaluación exhaustiva realizada por un equipo multidisciplinario determinó que no presentaba fracturas, anomalías cardíacas, accidente cerebrovascular, tumor ni hemorragia".

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Asimismo, ha confirmado que "al inicio de su hospitalización", el congresista de Kentucky "desarrolló neumonía, que respondió rápidamente al tratamiento con antibióticos". "El resto de su estancia hospitalaria se centró en fisioterapia y estrategias para reducir el riesgo de futuras caídas", ha agregado, antes de declarar que McConnell "ha recibido el alta médica para continuar participando plenamente en su programa intensivo de fisioterapia".

AÚN NO VOLVERÁ AL SENADO

"Aunque me frustra bastante, este proceso lleva tiempo. Y siguiendo el consejo de mis médicos, todavía no podré regresar al pleno del Senado para votar", ha anunciado tras más de un mes sin votar y antes de prometer que no se tomará "un descanso de los asuntos del Senado que les importan" a sus electores.

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Al hilo, el veterano senador republicano ha afirmado haber estado "trabajando estrechamente" con su equipo y mantenerse "en contacto" con otros senadores "sobre el proceso de asignaciones presupuestarias, la política de las 'midterms' y todo lo demás".

"Tenéis razón al esperar que vuestros representantes trabajen arduamente por vosotros", ha apelado a sus electores, explicando como "parte" de su decisión de retirarse al final de su mandato en enero --en vísperas de su 85ª cumpleaños-- el "ser honesto sobre las exigencias del trabajo en el Senado". "Pero aún tengo asuntos pendientes que completar en su nombre, y tengo toda la intención de terminar el trabajo para el que me eligieron", ha remarcado.

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McConnell ha atajado así los temores sobre su vida tras el silencio que reinaba sobre la misma después de su hospitalización el 14 de junio y que no han dejado de aumentar en las últimas semanas, especialmente tras un fin de semana en el que el 'halcón' republicano Lindsey Graham ha fallecido repentinamente, debilitando la ya ajustada mayoría parlamentaria republicana: 53-47, antes de su deceso, y con varias instancias en las que algunos de sus senadores han roto filas con la mayoría de sus compañeros de partido.

Sobre su difunto par y destacado aliado del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, el senador por Kentucky ha lamentado la muerte de "un buen amigo y un gran estadounidense", cuyo fallecimiento le "ha conmocionado y entristecido profundamente". "Sus electores y compañeros contaban con su franqueza, su convicción y su inagotable afán por una lucha justa", ha destacado, anotando al tiempo que "el Senado lo echará de menos".

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