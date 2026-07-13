El Gobierno de Kast afirma haber expulsado de Chile a 1.174 extranjeros tras un nuevo vuelo de deportados

El Gobierno de Chile, presidido por el ultraconservador José Antonio Kast, ha asegurado haber expulsado del país a un total 1.174 extranjeros desde el inicio de su gestión, tras haberse efectuado este domingo un nuevo vuelo de expulsión, el séptimo desde el inicio de esta legislatura, con 40 deportados.

"El día de hoy han abandonado nuestro país 40 personas de nacionalidades boliviana, colombiana y ecuatoriana", ha informado en rueda de prensa el director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, con relación a este séptimo vuelo de expulsión con el cual, ha destacado, ascienden a 1.174 los extranjeros expulsados del territorio chileno desde el inicio del Gobierno de Kast.

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Insistiendo sobre la necesidad de destinar un mayor presupuesto a este tipo de acciones, de cara al próximo año, en aras de que se puedan "aumentar" estas expulsiones que representan un "coste alto" para el Estado chileno, Sauerbaum ha puesto en valor esta estrategia con objeto de "avanzar en una migración segura y regular" en la cual este proceso de deportación se haga "continuamente".

Esta cifra de 1.174 expulsados desde la llegada de Kast a La Moneda contrasta con las, ha precisado el directo nacional, 1.250 personas expulsadas en el año 2025, cuando al frente del Ejecutivo chileno se encontraba el izquierdista Gabriel Boric.

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De este total de 1.174 deportados, 1.009 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a judiciales, de acuerdo con las informaciones recogidas por el diario chileno 'La Tercera', que agrega que del vuelo efectuado este domingo, 28 han sido expulsadas por la vía administrativa y 12 por la judicial.

"Tenemos 40 expulsados el día de hoy en un vuelo FACH, 28 de ellas personas que han salido administrativamente, 12 personas con orden judicial, básicamente por robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas, la ley 20.000 --relacionada con delitos vinculados con los estupefacientes-- y también abuso sexual", ha señalado Sauerbaum.

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Por otra parte, el alto funcionario ha hecho referencia a las salidas voluntarias, apuntando que el saldo total asciende a 6.384, de las cuales el 93% son de nacionalidad venezolana y han salido de Chile "desde el mes de enero en adelante". De hecho, 911 de ellas se han realizado tras el doble terremoto acaecido el 24 de junio en el centro de la costa de Venezuela.