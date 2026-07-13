Candidato al Senado de EEUU por Texas habla sobre la necesidad de una reforma migratoria

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jul (EFE).- James Talarico, legislador estatal de Texas y candidato demócrata al Senado de EE.UU. por ese estado, inició este fin de semana una gira por las comunidades de la frontera sur, donde ha hablado sobre la necesidad de una reforma migratoria integral, que combine la seguridad y una legalización de los indocumentados.

"Lucho por una reforma migratoria integral. No solo para garantizar la seguridad de nuestra frontera, sino también para permitir que quienes llevan aquí años o décadas salgan de las sombras y contribuyan a nuestras comunidades", dijo Talarico tras hablar con votantes en El Paso, según información citada por la televisora KTSM.

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El demócrata busca ocupar el puesto que dejará el senador John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas frente al fiscal de Texas, Ken Paxton, apoyado por el presidente Donald Trump.

Talarico ha vuelto a proponer la legalización de los indocumentados, un tema que ha perdido espacio en el discurso de los candidatos demócratas, tras la campaña de deportaciones masivas de la Casa Blanca.

"Creo que eso es lo que la mayoría de los texanos anhela. Queremos un sistema migratorio que refleje nuestros valores, tanto como nación de leyes como nación de inmigrantes", añadió el aspirante al Senado.

El tema migratorio ha vuelto a acaparar el foco público tras la muerte la semana pasada del migrante mexicano Lorenzo Salgado, quien fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Houston (Texas).

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Salgado, radicado en Houston hace más de 30 años, fue baleado en Magnolia Park, un barrio históricamente latino de la ciudad. La víctima iba de camino al trabajo junto con su hermano y otros dos colegas, cuando fueron interceptados por varios carros de ICE sin identificar.

El fallecimiento del inmigrante ha generado una serie de protestas por parte de la comunidad que ha exigido una investigación sobre el hecho.

Talarico se refirió a Salgado, describiéndolo como la “encarnación del sueño americano. El candidato destacó que el mexicano había logrado dar educación universitaria a sus hijos, pagaba impuestos y no tenía récord criminal.

Afirmó que las personas de las comunidades hispanas sienten "temor", tras los operativos de ICE, que han causado varias muertes, incluyendo ciudadanos estadounidenses. EFE