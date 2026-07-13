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Perú expresó sus condolencias a Chile por víctimas de atropello en Viña del Mar

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Lima, 12 jul (EFE).- El gobierno del Perú expresó este domingo sus más sentidas condolencias al gobierno de Chile por "la lamentable pérdida de vidas", a raíz del atropello ocurrido en Viña del Mar por parte de un cabo de la infantería de la Marina de ese país que dejó seis fallecidos y siete heridos.

A través de un mensaje de la Cancillería, el Ejecutivo peruano hizo extensivas las condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, y formuló votos por "la pronta y completa recuperación de las personas que resultaron lesionadas".

La Armada de Chile informó que un integrante de la institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en "un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar".

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El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

"La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas", añadió. EFE

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